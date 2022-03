Culture FUT : qui sont les ennemis du football ?

Pour ce 25ème épisode de Culture FUT, Antoine et Théo ont un message fort à faire passer. En 2022, ce genre de sujets ne devrait plus avoir sa place dans le monde du football. Mais le racisme et l'antisémitisme sont bel et bien encore présents autour du ballon rond, que ce soit en tribunes, sur le terrain entre certains joueurs, sur les réseaux sociaux ou même parfois au sein du corps arbitral.

La LFP, la LICRA et EA Sports ont eu la bonne idée de lancer un maillot spécial pour symboliser la lutte contre tous ces éléments nocifs et nuisibles. Pas d'inquiétude, nos amis de Foot.fr vous expliquent tout dans la vidéo ci-dessous !

