Le clan Lautaro Martinez met la pression sur l'Inter

L'Argentin a débuté sa campagne de qualifications à la prochaine Coupe du Monde la nuit dernière par un court succès 1-0 sur l'Équateur. Lionel Messi a inscrit le seul but de la rencontre sur un penalty obtenu par Ocampos. Lautaro Martinez était lui aussi titulaire dans cette rencontre. Il aurait pu évoluer avec la Pulga cette saison si le Barça avait eu les moyens de payer son indemnité de transfert et la clause libératoire du joueur estimée à 111 M€. Désargenté ou presque, le club catalan n'a pas bougé, au grand dam de Martinez.

«Il (Lautaro Martinez) a eu la chance de grandir, de travailler, d’apprendre et il s’intègre très bien. Le départ en Europe l’a fait progresser, a renforcé ses qualités et aujourd’hui il fait partie des joueurs qui évoluent au plus haut niveau. Il est enthousiasmé par le fait de jouer en sélection et le faire aux côtés de Messi est un rêve pour lui», a assuré l'agent du joueur Beto Yaqué dans un entretien au média TNT. L'attaquant a mis le mercato derrière lui, du moins c'est que semble dire l'impresario, qui revient sur la période.

Le clan milite en faveur d'une prolongation ou d'un départ

«Beaucoup de choses ont été dites sur le transfert éventuel de Lautaro, il y a eu de nombreuses rumeurs. Tout le monde le voulait mais il n’y avait rien de concret. Il lui reste encore trois ans sur son contrat, le mercato vient de se fermer, nous ne nous sommes pas encore assis pour parler d’une prolongation avec l’Inter. Il joue à un très bon niveau, la saison dernière a été excellente pour lui et c’est normal qu’il ait attiré l’attention des grands clubs européens», a conclu le représentant, comme pour mieux rappeler aux Nerazzurri qu'ils ne maîtrisent pas tout.

Révélation du club depuis son arrivée il y a deux ans, le joueur de 23 ans est passé de 6 buts la première saison en Serie A, à 14 durant le second exercice. Homme fort du système mis en place par Conte, celui qui tient l'attaque en compagnie de Romelu Lukaku verra sans doute son nom revenir dans les rubriques transferts en janvier prochain ou à la prochaine fenêtre estivale dans 10 mois. Il aura sans doute l'embarras du choix car le Barça n'était pas seul dans ce dossier. Le Real Madrid ou encore la Juventus l'ont eu dans leur viseur et ce n'est sans doute pas fini.