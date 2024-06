Jim Ratcliffe confirme le veto de l’UEFA sur le transfert de Todibo à Manchester United

Dans une interview accordée à Bloomberg, Jim Ratcliffe, patron d’Ineos, co-propriétaire de Manchester United, est revenu sur la situation actuelle des Red Devils. Par ailleurs, l’homme d’affaires a également confirmé que l’UEFA empêchait l’OGC Nice de transférer Jean-Clair Todibo, au coeur de nombreuses rumeurs, chez le dernier 8e de Premier League. Une décision que regrette l’intéressé…

«Ils ont dit que nous pouvions le vendre à un autre club de Premier League, mais que nous ne pouvions pas le vendre à Manchester United. Mais ce n’est pas juste pour le joueur et je ne vois pas ce que cela apporte», a ainsi assuré celui qui a amassé une fortune de 15,2 milliards de dollars grâce à sa société chimique INEOS. Pour rappel, les Aiglons et le club mancunien partagent le même actionnaire et sont tous deux engagés en Ligue Europa pour la saison à venir.