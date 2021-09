Le Barça connaît son budget pour la saison 2021/2022

Ce n’est plus un secret pour personne, le FC Barcelone a dû, et fait encore face à des problèmes financiers. Ces derniers l’ont contraint à se séparer d’Antoine Griezmann le dernier jour du mercato et les ont empêchés de prolonger Lionel Messi, parti libre au Paris Saint-Germain. Mais après s’être serré la ceinture cet été, les choses devraient aller mieux pour les Blaugrana.

En effet, le conseil d’administration du club s’est réuni ce jeudi et a « approuvé la clôture de l'exercice de la saison 2020/21, avec une perte de 481 millions d'euros. Un budget de recettes d'exploitation pour la saison 2021/22 de 765 millions d'euros a également été approuvé », peut-on lire dans un communiqué du club.