Achraf Hakimi savoure la bonne forme de son équipe après Monaco-PSG

C’est un peu devenu une habitude lorsque le PSG joue ces derniers mois. Sur son couloir droit, Achraf Hakimi a été sur tous les fronts et a délivré une nouvelle passé décisive. Joueur parisien ayant touché le plus de ballons (110), il a logiquement été élu homme du match par notre rédaction. Après le match, le Marocain s’est confié sur son état de forme et le succès important de son équipe.

«Je suis très satisfait avec ce match individuellement et collectivement. Je suis satisfait de ces 3 points. C’est l’attitude qui a fait la différence dès le début du match, nous savions que ce serait dur face à une bonne équipe qui a de la qualité. On avait envie de rentrer dans ce match comme il faut et montrer que l’on est là pour marquer le championnat et gagner le titre. Ma passe pour Doué ? C’est le collectif, on se connait bien tous, j’ai vu où était mon collègue, on avait déjà fait ça en C1. Le PSG a terminé sans défaite, on est sur une bonne dynamique, il faut continuer, il faut penser à la Coupe de France maintenant, car nous la souhaitons. Il faut se reposer désormais», a-t-il confié au micro de beIN Sports.