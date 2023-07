El Chadaille Bitshiabu quitte le PSG pour le RB Leipzig

La suite après cette publicité

Encore une fois, c’est avec les jeunes de son centre de formation que le PSG va renflouer ses caisses. Après les Nkunku, Diaby ou autre Nsoki il y a quelques années, c’est au tour d’El Chadaille Bitshiabu de quitter le club de la capitale pour rejoindre le RB Leipzig. Le défenseur central rejoint l’écurie allemande, toujours friande d’espoirs en passe d’éclore, en échange d’un chèque compris entre 15 et 20 M€. L’information est maintenant officielle.

«El Chadaille Bitshiabu s’est engagé en faveur du RB Leipzig dans le cadre d’un transfert. Formé au Paris Saint-Germain, le défenseur central va découvrir le championnat d’Allemagne après 6 ans passés chez les Rouge et Bleu», dévoile le communiqué du PSG. Dans la foulée, Leipzig a ajouté : «le joueur de 18 ans rejoint les Red Bulls en provenance du Paris Saint-Germain, champion de France, avec un contrat à long durée jusqu’en 2028. Avec nous, il porte le maillot numéro 5.» Un peu plus tôt en juin, le joueur de 18 ans avait visité les installations de sa nouvelle équipe. Un rendez-vous qui a visiblement convaincu.

Des minutes à Paris mais des performances irrégulières

Considéré depuis quelques années comme l’un des principaux espoirs du PSG, El Chadaille Bitshiabu a eu un peu de mal à s’affirmer, malgré du temps de jeu et une certaine confiance accordée par le staff de Christophe Galtier (il a également connu trois bouts de match sous Pochettino). Parfois consistant, celui qui a également dépanné en latéral gauche a surtout vécu un calvaire à Monaco dont il a peiné à se relever.

Pas vraiment aidé par le contexte parisien non plus, le natif de Villeneuve-Saint-Georges a préféré s’en aller dans un club qui laisse davantage sa chance aux jeunes éléments. Avant lui, d’autres défenseurs centraux français avant lui ont réussi à se révéler à Leipzig comme Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. Ils font désormais partie du groupe France de Didier Deschamps. Le géant (1m96) Bitshiabu espère suivre le même chemin.