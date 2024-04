João Félix envoie un message fort à Xavi

En janvier,Xavi a annoncé son départ à l’issue de la saison. Depuis la dynamique est bien plus positive. Le Barça n’a plus perdu depuis janvier et la défaite contre la Villarreal à domicile (3-5) et enchaîne les victoires avec un jeu plus séduisant. Au sein du club, on semble de plus en plus convaincu que Xavi va rester pour une saison supplémentaire au moins. Le vestiaire pousse dans ce sens, comme João Félix.

« J’espère que Xavi changera d’avis et restera au Barça. Il a de grandes idées et c’est un jeune entraîneur, car ici les supporters et les joueurs du Barça l’aiment vraiment. (…) Nous ne nous attendions pas au départ de Xavi. Ce fut une surprise. Nous sommes toujours aussi motivés et avec la même dynamique » a-t-il évoqué au micro de JijantesFC.