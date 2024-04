FC Barcelone : retournement de situation surprenant pour Xavi !

Qui est l’entraîneur idéal pour remplacer Xavi au Barça ? Et bien aux yeux des dirigeants barcelonais… c’est Xavi lui-même. Effectivement, depuis quelques semaines déjà, Joan Laporta et ses hommes de confiance tentent de faire changer d’avis l’ancien milieu de terrain, qui a déjà annoncé sa volonté de partir. Et pour cause, le Barça estime qu’il n’y a aucun autre profil intéressant sur le marché, alors que sa marge de manoeuvre est limitée à cause de sa situation financière délicate. La direction estime aussi que Xavi est le coach idéal pour continuer de faire exploser des jeunes de La Masia.

De son côté, le tacticien catalan a toujours, publiquement du moins, écarté cette possibilité de rester. Mais voilà que Relevo dévoile une petite bombe à son sujet. Effectivement, au Barça, on semble de plus en plus convaincu que Xavi va rester pour un saison supplémentaire au moins. Le média rajoute que les joueurs du Barça sont même persuadés qu’ils auront toujours Xavi comme coach à la reprise de la Liga en août prochain.

Un an de plus ?

Le vestiaire du Barça a notamment constaté un changement d’attitude du coach, qui semble plus libéré et plus motivé que sur la première partie de saison. L’équipe est sur une dynamique plutôt positive, avec de bien meilleurs résultats et de meilleures sensations, et les joueurs sont donc convaincus qu’il va rester jusqu’en 2025, date à laquelle expire son contrat.

En revanche, pour rester, Xavi va fixer des conditions qui risquent de faire un peu peur à sa direction. Il ne veut surtout pas que l’équipe soit affaiblie, et veut du renfort. Les noms de Bernardo Silva (Manchester City) et Martin Zubimendi (Real Sociedad) sont notamment cités par le média. Deux joueurs que Xavi a déjà réclamés à plusieurs reprises par le passé. Mais tout indique que le dossier du futur coach pourrait bientôt être réglé !