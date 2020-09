James Rodriguez explique le choix Everton

La suite après cette publicité

Les Blues mettent le feu au mercato. Cet été, il n'y a pas que Chelsea qui s'active sur le marché des transferts. Les Blues d'Everton se montrent, eux aussi, particulièrement inspirés. Les Toffees ont mis la main sur Allan (Naples) samedi. Ils ont poursuivi ce lundi avec l'arrivée tant attendue de James Rodriguez. «Everton a signé le meneur de jeu colombien James Rodriguez en provenance du Real Madrid pour un contrat de deux ans, avec une option d'un an. (...) Il a remporté huit titres nationaux, dans quatre pays différents, en plus de deux Ligues des champions avec le Real Madrid. A Porto, il a gagné la Ligue Europa en 2010/11», peut-on lire sur le communiqué de presse.

Un communiqué dans lequel Carlo Ancelotti s'est félicité du transfert d'un joueur qu'il connaît bien pour l'avoir dirigé au Real Madrid et au Bayern Munich. «James, comme tout le monde le sait, est un joueur fantastique avec beaucoup de qualités et une grande capacité à faire des passes pour les attaquants. Il est vraiment enthousiasmé par le projet du club et par le fait que nous voulons nous améliorer. Il était vraiment impatient de signer et je n’ai pas passé de temps à le convaincre, il était déjà convaincu.» Pourtant, à écouter le principal intéressé, la présence de Carlo Ancelotti a joué un rôle fondamental dans sa décision comme il l'a expliqué sur le site officiel d'Everton.

La présence d'Ancelotti a fait pencher la balance

«Je suis convaincu qu'avec Carlo (Ancelotti) et le staff technique, nous pouvons accomplir de grandes choses et l'une des grosses raisons pour laquelle j'ai signé est la présence de Carlo Ancelotti. J'ai passé de très bons moments avec lui auparavant dans deux clubs différents (le Real Madrid et le Bayern Munich, ndlr). C'était une raison importante pour signer ici». Puis celui qui n'entrait pas dans les plans de Zidane au Real Madrid a ajouté : «je suis vraiment, vraiment très heureux d'être dans ce super club. Un club avec tant d'histoire et un manager qui me connaît vraiment bien. J'ai hâte de réaliser de grandes choses ici et gagner des choses, c'est l'objectif de chacun. Je suis venu ici pour essayer de m'améliorer, de faire mieux. Je suis aussi venu ici pour aider l'équipe à gagner et jouer un bon football, un football divertissant.»

Puis le joueur de 29 ans, qui va découvrir la Premier League, a ajouté ensuite : «je suis un gagnant. Un vrai gagnant. Je peux voir les plans établis ici et le projet est vraiment très sérieux. Tout le monde est sérieux. Je pense que le sérieux et la détermination à gagner des trophées peuvent nous conduire à remplir l'armoire à trophées. Je peux aussi voir que les fans ici sont de vrais supporters. J'espère que nous aurons de bons sentiments les uns envers les autres et qu'ils seront réciproques. Ce dont ils peuvent être sûrs, c'est que je vais tout donner à chaque situation, à chaque match. Je ferai absolument de mon mieux. J'ai senti ce bon sentiment dès le début et c'est excellent». A James Rodriguez de jouer à présent !