Everton réalise le gros coup James Rodriguez !

James Rodriguez est actuellement en situation d'échec au Real Madrid. Le milieu offensif colombien de 29 ans a certes remporté la Liga avec les Merengues, mais il n'a joué que 14 rencontres toutes compétitions confondues inscrivant un but et délivrant deux passes décisives. Un bilan bien trop maigre pour un joueur de sa stature. Prêté deux ans au Bayern Munich entre 2017 et 2019, le natif de Cucuta qui était arrivé de Monaco en 2014 contre 75 millions d'euros a besoin de donner un nouveau sens à sa carrière.

Et qui de mieux que Carlo Ancelotti pour le relancer ? Le technicien italien qui l'avait ramené à Madrid en 2014 puis au Bayern Munich en 2017 avait clairement envie de s'appuyer dessus cette saison et en avait fait la priorité de son mercato estival. Les retrouvailles manquées des deux hommes en 2019 à Naples sont oubliées puisque James Rodriguez retrouve Carlo Ancelotti à Everton. Nommé coach du club anglais à l'hiver dernier, le technicien italien souhaite redonner un souffle aux Toffees.

Nouveau maître à jouer d'Everton

Alors que le milieu de terrain offensif islandais Gylfi Sigurdsson a été plutôt terne cette saison (3 buts et 3 passes décisives en 38 matches), James Rodriguez devrait ainsi recevoir les clefs du camion et deviendra le nouveau dépositaire du jeu d'Everton. Il a signé pour deux ans (plus un an en option) et recevra un salaire de 4,5 millions d'euros. Le transfert est estimé à 25 millions d'euros.

Une très belle opération pour la formation basée à Liverpool qui n'a pas manqué de se féliciter et d'annoncer la nouvelle. «Everton a signé le meneur de jeu colombien James Rodriguez en provenance du Real Madrid pour un contrat de deux ans, avec une option d'un an. (...) Il a remporté huit titres nationaux, dans quatre pays différents, en plus de deux Ligues des champions avec le Real Madrid. A Porto, il a gagné la Ligue Europa en 2010/11» précise un communiqué enthousiaste.