Scène lunaire lors d’une conférence de presse au Mexique avec Óscar García

C’est une scène particulièrement insolite qui s’est déroulée au Mexique. Intronisé en tant qu’entraîneur de Chivas de Guadalajara le le 2 décembre dernier, Óscar García réalise des débuts cauchemardesques. Si l’Espagnol a remporté son premier match avec les pensionnaires du stade Akron, il est actuellement sur une série de 5 matchs sans victoire, dont deux défaites. Et pour un supporter de l’écurie mexicaine, c’en était visiblement trop.

Durant la conférence de presse donnée par García à l’issue du match nul contre Cibao en Ligue des Champions de la CONCACAF, un supporter a décidé de prendre un micro, et de se faire entendre : « Je ne vais pas poser une question, c’est un message clair. Nous allons vous le faire comprendre au nom de tous les supporters. Je cite quelques mots de M. Jorge Vergara, paix à son âme : il vous aurait dit en ce moment que c’est une équipe d’arrogants. Au nom des supporters, je pense que si vous avez tant de dignité, faites-nous une faveur et démissionnez tous, s’il vous plaît. Il y a plus de cent millions de personnes qui ne méritent pas cette équipe, je vous en prie. » Après cette irruption, le coach du club mexicain a pu reprendre normalement, et s’est exprimé sur le résultat du soir : « Nous avons concédé un but dès le début, nous avons très mal commencé et cela nous a coûté cher ensuite. Nous n’avons pas trouvé le chemin des filets, même si nous avons tiré 19 fois. Je pense que nous méritions bien plus. Les joueurs ont tout donné jusqu’à la dernière minute. Ce n’est pas le résultat que nous voulions. Nous sommes tristes et déçus parce que nous voulions offrir une victoire à nos supporters. Mais l’équipe n’a pas baissé les bras. » Ambiance.