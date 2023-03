EdF : la drôle de confession d’Aurélien Tchouaméni sur Antoine Griezmann

Auteur d’un grand match face aux Pays-Bas ce vendredi (4-0), Antoine Griezmann a une nouvelle fois prouvé qu’il était l’une des pièces maîtresses du système de Didier Deschamps. Si son niveau de jeu sur le pré fait l’unanimité dans le vestiaire des Bleus, sa nouvelle coupe de cheveux a surpris une grande partie de ses coéquipiers. Interrogé par Téléfoot, Aurélien Tchouaméni avoue qu’il a été surpris lorsqu’il a vu la couleur de cheveux de l’attaquant de l’Atlético de Madrid.

« Quand on l’a vu arriver, on a vu sa coupe de cheveux, on a dit qu’il était complètement fou ! Maintenant, on sait le joueur que c’est. Il nous apporte beaucoup, c’est un des leaders du vestiaire et un des leaders techniques de l’équipe ». Jusqu’à la prochaine folie capillaire du champion du monde 2018 ?

