Équipe de France : Mbappé-Griezmann, une soirée parfaite pour éteindre les polémiques

Au Stade de France, l’équipe de France s’est baladée (4-0) contre les Pays-Bas dans le cadre de la première journée du Groupe B des éliminatoires pour l’Euro 2024. Portés par leur public, les vice-champions du monde ne tardaient pas à faire la différence contre une équipe néerlandaise, pour le moins, décevante. Organisés en 4-3-3 avec Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Kingsley Coman sur le front de l’attaque, les hommes de Didier Deschamps frappaient d’entrée de jeu. Auteur d’un bon pressing, Antoine Griezmann permettait aux siens de récupérer le cuir en position haute avant de conclure du pied gauche sur un service de… Kylian Mbappé (1-0, 2e). De quoi lancer parfaitement les locaux et éteindre les polémiques naissantes autour du statut de capitaine chez les Bleus.

Antoine Griezmann voit (toujours) la vie en rose !

Teinté de rose, bien qu’orphelin du brassard - désormais porté par le Bondynois - l’homme fort de l’Atlético de Madrid a parfaitement tenu son rang, à l’image de ses dernières prestations sous la tunique tricolore. Dans tous les bons coups offensivement, en témoigne ce coup franc précis menant au but de Dayot Upamecano quelques minutes plus tard (8e), le numéro 7 français, crédité d’un 7,5 par notre rédaction, a surtout prouvé, s’il fallait encore, son état d’esprit irréprochable. Peu avare d’efforts au moment de défendre, intelligent dans ses orientations du jeu et juste techniquement, le natif de Mâcon a brillé par son sens du collectif et son dévouement.

Souvent trouvé par Kylian Mbappé, auteur du troisième but des Bleus sur un magnifique service d’Aurélien Tchouaméni (3-0, 21e), le patron des Colchoneros a rapidement fait oublier un possible froid avec son compagnon d’attaque. Complices dans les transmissions, sous leurs meilleurs jours aux abords de la surface adverse, les deux hommes se sont ainsi mis au service du collectif. Brassard ou non, l’ancien Blaugrana a tout fait et tout bien fait. De son côté, Kylian Mbappé, noté 8 par l’ensemble de notre rédaction et élu homme du match, a confirmé que ce nouveau statut n’impacterait pas sa relation avec le groupe France. Fort d’une nouvelle performance décisive et auteur d’un doublé malgré quelques imprécisions techniques, l’ex-Monégasque a finalement confirmé, sur le terrain, les propos qu’il tenait dans l’auditorium du Stade de France, ce jeudi, en marge de la rencontre.

Kylian Mbappé, une première sortie taille patron !

«J’ai parlé avec Antoine, il était déçu et c’est compréhensible, c’est une réaction qui s’entend. Je lui ai dit que j’aurais eu la même réaction, c’est peut-être le joueur le plus important de l’ère Deschamps. Je ne suis pas son supérieur hiérarchique. On va être main dans la main lui et moi pour essayer de faire régner cette équipe de France au niveau mondial. S’il a quelque chose à dire devant le groupe, moi je m’assois et j’écoute. Il ne faut fermer la porte à personne, chacun est libre de s’exprimer.» Premier défenseur de cette marge de manœuvre accordée au collectif, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a, de ce fait, envoyé un premier message fort en tant que capitaine. Et ses partenaires n’ont pas manqué de souligner sa très belle mentalité.

Présent en zone mixte à l’issue de la rencontre, Aurélien Tchouameni a ainsi tenu à féliciter son coéquipier. «Il a été super du début jusqu’à la fin, il a fait jouer les coéquipiers, il a marqué des buts, il a défendu, il nous a aidé comme il fait toujours». Des louanges également dressées par Eduardo Camavinga : «son attitude n’a pas changé, il est toujours le même, on est très content qu’il est marqué ce doublé. Il marque tout le temps, moi ça ne me surprend plus mais le plus important est qu’il n’est pas changé, avec ou sans brassard». Interrogé sur la chaîne L’Equipe au coup de sifflet final, Didier Deschamps s’est lui aussi félicité de son choix : «le brassard ne va pas le changer. Il s’implique, prend plaisir, il fait des efforts, comme tout le monde, avec une possibilité de changement de postes, de compensations… Il est le capitaine mais il a déjà fait des matches de ce type-là, avec l’ensemble du groupe, il avait cette envie de faire un très bon match ce soir et surtout de gagner».

Prêt à assumer ce leadership, Mbappé a, lui, surtout conscience que les grandes victoires de demain passeront par une cohésion de groupe parfaite, sur et en dehors des terrains. Et si Didier Deschamps voyait en lui le successeur parfait d’Hugo Lloris, cette première sortie ne peut que lui donner raison… Séduisants pour leur premier match post-Mondial, les Bleus - qui n’avaient plus mené de 3 buts aussi tôt dans une rencontre (20 minutes et 47 secondes) depuis le 17 décembre 1953 contre le Luxembourg (10e minute, 8-0 au final) - peuvent bel et bien espérer un avenir radieux aux côtés de leur nouveau capitaine. Il faudra désormais confirmer ce premier aperçu positif, lundi soir, à l’Aviva Stadium, lors de la deuxième journée face à l’Irlande.