Équipe de France : le malaise Antoine Griezmann enfle

Didier Deschamps ne s’attendait certainement pas à ça. Mais le sélectionneur de l’équipe de France doit faire face à une nouvelle polémique dont il se serait bien passé on imagine. En effet, en décidant de nommer Kylian Mbappé (24 ans) capitaine des Bleus, il a déclenché un malaise autour d’Antoine Griezmann. En concurrence avec KM7 pour porter le brassard, le joueur de l’Atlético de Madrid a été finalement relégué au second plan.

Griezmann y croyait

Il a été nommé vice-capitaine, lui qui fait aussi partie des cadres des Bleus. Mais cela ne semble pas lui suffire. En effet, le natif de Mâcon espérait être le nouvel homme fort des Tricolores. Il rêvait d’être le capitaine de la France lors de l’Euro 2024. DD en a décidé autrement. Hier, plusieurs médias ont révélé que le joueur de 32 ans était très déçu après cette annonce. Dans la foulée, le sélectionneur a tenté d’éteindre l’incendie dans la presse régionale en assurant que le joueur allait bien.

Antoine Griezmann sort du silence

«Non… D’abord, Antoine ne fait jamais la tête, sincèrement… Il a connu des périodes qui étaient quand même très compliquées. Et l’une des dernières, avant la Coupe du monde, même sa présence était remise en cause. Mais il a toujours été un joueur important même s’il a eu des périodes moins agréables en fonction de sa situation en club.» Des propos qui ont dû faire plaisir à l’attaquant, qui fêtait ses 32 ans hier.

Griezmann trouve ce choix injuste

Il a d’ailleurs célébré son anniversaire avec le groupe et a prononcé un discours où il a notamment déclaré : «toujours un honneur d’être ici, de représenter le football français et la France.» Malgré tout, Grizi est touché par ce choix de DD. C’est ce qu’affirme [Le Parisien](https://www.leparisien.fr/ ce mercredi. Au-delà de la déception dont tous les médias ont parlé hier, il vit cette décision comme une terrible injustice. Contrairement à ce que laisse entendre le staff tricolore, le média français ajoute que le coup est très rude pour Antoine Griezmann, qui y croyait vraiment.

Mais il va devoir passer à autre chose comme l’a avoué Olivier Giroud, dont il est proche. Questionné par Europe 1, l’attaquant de l’AC Milan a confié : «le connaissant, il va vite faire la part des choses et se reconcentrer sur le terrain. Le plus important, c’est la bonne vie du groupe et les résultats.» C’est aussi ce que pense Deschamps et son staff. Griezmmann ne devrait a priori pas faire de vagues. Mais on l’a bien compris, il l’a mauvaise après cette décision.