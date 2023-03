Kylian Mbappé prévient Antoine Griezmann pour le capitanat de l’équipe de France

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé est donc le nouveau capitaine de l’équipe de France. Préféré à Antoine Griezmann, l’attaquant du Paris Saint-Germain succède à Hugo Lloris et assume toujours plus de responsabilités à 24 ans seulement. Ce choix de Didier Deschamps a fait couler pas mal d’encre cette semaine. Le joueur de l’Atlético de Madrid aura été particulièrement déçu par cette décision, lui qui se voyait bien à l’Euro avec le brassard autour du bras. Il devra se faire une raison, ou carrément arrêter les Bleus, ce qui a été évoqué. Avant de lancer cette campagne de qualifications face aux Pays-Bas (ce vendredi, 20h45) et en Irlande (27 mars), Didier Deschamps a déjà expliqué son choix à travers pas mal d’interviews. Mbappé ne s’était lui pas encore exprimé.

Hier soir, on apprenait qu’il avait discuté avec son vice-capitaine Griezmann, ce qu’il a confirmé ce jeudi durant sa première conférence de presse en tant que nouveau leader des Bleus. «J’ai parlé avec Antoine, il était déçu et c’est compréhensible, c’est une réaction qui s’entend. Je lui ai dit que j’aurais eu la même réaction, c’est peut-être le joueur le plus important de l’ère Deschamps. Je ne suis pas son supérieur hiérarchique. On va être main dans la main lui et moi pour essayer de faire régner cette équipe de France au niveau mondial. S’il a quelque chose à dire devant le groupe, moi je m’assois et j’écoute. Il ne faut fermer la porte à personne, chacun est libre de s’exprimer», assure le Parisien, comme pour mieux rassembler autour de lui.

«Un bon capitaine c’est quelqu’un tourné vers l’équipe, rassembleur, fédérateur et capable d’emmener quelqu’un dans son sillage. La première semaine s’est bien passée. J’ai été félicité par pas mal de personnes, ma semaine a été sympathique. Un capitaine, c’est en fonction de la personnalité de chacun. Je veux être tourné vers les autres, laisser la possibilité aux autres de s’exprimer.» Il compte bien mettre ses qualités à disposition du groupe mais il savoure également cette promotion. «C’est avant tout un kiff, je suis capitaine de mon pays, c’est quelque chose qu’on ne peut pas éluder. C’est une nouvelle responsabilité, je vais l’assumer naturellement, ça ne va pas changer ma manière de jouer mais peut-être ma manière de me comporter.»

Il poursuit en rejouant la scène de lundi soir lorsque Didier Deschamps lui a annoncé la nouvelle. «Quand le sélectionneur vient te voir, ta bouche dit oui tout de suite. Je ne pensais pas que j’allais être capitaine. Lundi, on a échangé, le sélectionneur m’a demandé si ça me tentait.» Enfin, parfois décrit comme quelqu’un d’autocentré, Mbappé assume sa personnalité tout en rejetant une image parfois faussée par les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Avec ce brassard autour du bras qu’il portera pour la première fois demain lors de la réception des Pays-Bas, c’est un nouveau chapitre qui commence pour lui et pour l’équipe de France, dont il est le nouveau guide.