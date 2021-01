Le Paris Saint-Germain prêt à dégainer une offre pour Emerson ?

La suite après cette publicité

Acheté conjointement par le Real Betis et le FC Barcelone en 2019, Emerson (22 ans) appartient désormais au club catalan même s'il est prêté jusqu'à la fin de la saison au Betis. Une situation pour la moins surprenante, mais qui n'empêche pas au latéral brésilien de se mettre en valeur. International (1 cape en 2019), il est l'une des valeurs sûres de Liga à son poste. Malgré quelques petits pépins physiques cette saison, il reste indiscutable avec 16 matches disputés toutes compétitions confondues pour un but et une passe décisive. Resté pendant deux ans et demi en Andalousie avec le Real Betis Balompié, il semble désormais prêt à faire le grand saut.

En juillet prochain, il est prévu qu'il revienne au FC Barcelone qui dispose désormais des droits du joueur. Néanmoins, il ne risque pas d'y rester si longtemps. Face aux problèmes économiques des Blaugranas, il pourrait être l'un des joueurs sacrifiés. Surtout que le FC Barcelone compte sur Sergiño Dest et Sergi Roberto pour occuper sa position. Pas forcément dans le besoin à ce poste, l'équipe de Ronald Koeman préférerait obtenir un bon chèque en échange d'Emerson comme le suggère Sport. Cela tombe bien, car un club est intéressé.

Le Paris Saint-Germain prêt à offrir 25M€

Selon le média catalan, le Paris Saint-Germain et son directeur sportif Leonardo entendent miser sur Emerson pour renforcer leur poste de latéral droit. Cette saison, Alessandro Florenzi est satisfaisant, mais il n'est pas encore totalement parisien puisqu'il est prêté par l'AS Roma. Prometteur depuis quelques années, Colin Dagba n'a jamais franchi le cap nécessaire pour apporter une vraie concurrence tandis que Thilo Kehrer devrait se recentrer. Dès lors, il n'y a pas (plus) vraiment de doublure fiable à Alessandro Florenzi, qui lui n'est pas encore assuré de rester l'an prochain.

Quoiqu'il en soit, Emerson est vu comme une belle opportunité et le Paris Saint-Germain pourrait ainsi miser cet été environ 25 millions d'euros pour le joueur. Une belle offre qui s'explique par le potentiel du joueur et des prestations convaincantes avec le Betis depuis quelques saisons. Pour le FC Barcelone, un transfert permettrait une belle rentrée d'argent pour rééquilibrer les comptes même s'il faudra aussi régler un pourcentage du transfert au Real Betis Balompié. Un dossier donc complexe, qui implique trois clubs, mais qui pourrait aussi permettre au Paris Saint-Germain de combler un manque dans son effectif.