Europa League Conference : la formidable épopée de Bodø/Glimt, l'étoile du nord

Magnifique surprise venue du nord de la Norvège, le club de Bodø/Glimt est devenu une référence nationale depuis de nombreux mois. Championne inattendue en 2020, la formation jaune et noir a fait trembler l'AC Milan avec un grand Jens Petter Hauge quelques mois plus tôt, ce qui a valu le transfert du jeune ailier en Lombardie. Continuant son bonhomme de chemin Bodø/Glimt a remporté le titre de champion également en 2021 et entend poursuivre son hégémonie avec son coach Kjetil Knutsen. Révélant ces dernières années des joueurs comme Patrick Berg (RC Lens) ou encore Erik Botheim (ex Krasnodar), le club norvégien s'appuie actuellement sur Ola Solbakken (23 ans), Ulrik Saltnes (29 ans), Hugo Vetlesen (22 ans) ou encore la récente recrue Amahl Pellegrino (31 ans) pour atteindre ses objectifs.

Faisant éclore de nombreux joueurs qui ont pour certains rallié la sélection norvégienne, le club de Bodø/Glimt qui mise sur un bon centre de formation et des recrutements malins est en train d'écrire une histoire en lettre d'or. «Il faut comprendre l'appartenance culturelle et l'importance de Bodø/Glimt en tant que club pour tous les habitants du nord du cercle polaire. Nous sommes une sorte d'esprits «séparés» dans le Nord. Et ce titre pour Glimt nous a rendus pleins de fierté et de joie. Il est difficile de trouver les mots pour le décrire, mais c'est la chose la plus importante qui s'est produite dans le nord de la Norvège depuis que nous avons expulsé les Allemands de nos terres en 1945», nous expliquait le journaliste de TV2 Per Angell Berntsen il y a un peu plus d'un an quand le phénomène Bodø/Glimt venait tout juste de s'emparer de la couronne nationale. Désormais, "La super équipe" (Superlaget en norvégien ndlr) est partie à l'assaut de l'Europe.

Une vraie épopée

Pourtant vite éliminé de la Ligue des Champions après deux revers contre le Legia Varsovie (3-2 et 2-0) au premier tour qualificatif, Bodø/Glimt a rebondi en Ligue Europa Conference avec des qualifications contre le Valur Reykjavik (Islande, 6-0 au cumulé), le FC Pristina (Kosovo, 3-2 au cumulé) et le Žalgiris Vilnius (Lituanie, 3-2 au cumulé) pour atteindre la phase de poules. Deuxième d'une poule composée de l'AS Rome (Italie), du Zorya Luhansk (Ukraine) et du CSKA Sofia (Bulgarie), les Norvégiens sont restés invaincus avec trois victoires et trois nuls dont un exploit énorme contre l'AS Rome avec un succès 6-1 qui a rendu amer José Mourinho : «Bodø/Glimt est l'équipe de troisième chapeau dans notre groupe. J'ai surestimé la qualité des miens parce que je pensais qu'ils pouvaient jouer à un jeu différent. Leur avant-centre semblait conduire une moto et le nôtre un vélo. (…) J'ai parlé aux joueurs et j'ai été honnête avec eux. Je n'ai jamais caché que nous sommes une équipe avec beaucoup de limites, il y a les 12-13 joueurs (qu’il utilise régulièrement) et les autres.»

Malgré un mercato hivernal animé - en Norvège, la saison se déroule sur l'année civile - Bodø/Glimt ne s'est pas écroulé par la suite et s'est offert le Celtic Glasgow (5-1 au cumulé) et l'AZ Alkmaar (4-3 au cumulé). Dominant deux clubs habitués aux joutes européennes, Bodø/Glimt va de nouveau devoir croiser le fer contre l'AS Roma pour poursuivre son épopée. Un tirage rêvé pour le gardien Nikita Haikin qui s'est montré insouciant et ambitieux comme son équipe dans un entretien pour le Corriere dello Sport : «je pense que c'est un grand tirage. Nous les connaissons, ils nous connaissent. Bien qu'ils aient ajouté de nouveaux joueurs. On a perdu Botheim et Berg, mais il n'y a pas de joueurs irremplaçables et notre ADN est resté le même.» Plus méfiant, le coach Kjetil Knutsen s'attend à voir une équipe de l'AS Roma plus méfiante et qui ne prendra pas Bodø/Glimt de haut.

«Je pense que Mourinho prend le match plus au sérieux. Maintenant, c'est un quart de finale, et il y a plus en jeu qu'un match de phase de groupes ordinaire. Nous sommes conscients que la Roma donnera tout, mais nous le ferons aussi, a déclaré le joueur de Glimt» a-t-il évoqué en conférence de presse. Grand amoureux de Liverpool et inspiré par le travail de Jürgen Klopp, Kjetil Knutsen a fait de Bodø/Glimt un géant local et national qui s'est affirmé sur le plan continental. Le tout sans jamais trahir son ADN. «Cette équipe est la plus forte de l'histoire du football norvégien. Je pense qu'ils ressemblent à Liverpool. Et l'équipe favorite de Kjetil Knutsen est… Oui, Liverpool. Et il m'a dit une fois qu'il avait l'impression qu'ils leur ressemblaient quand ils jouaient à leur meilleur niveau», nous avait expliqué Per Angell Berntsen en décembre 2020. Face à une nouvelle page marquante de son histoire, Bodø/Glimt veut continuer d'écrire sa magnifique aventure en lettres d'or.