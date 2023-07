Real Madrid : Florentino Pérez envoie un beau message à Arda Güler

La suite après cette publicité

Ce vendredi, le Real Madrid a présenté sa nouvelle recrue Arda Güler (18 ans). Présent à ses côtés, Florentino Pérez a pris la parole pour l’accueillir comme il se doit. «Chaque fois qu’un nouveau joueur arrive, il génère une joie particulière chez les millions de supporters madrilènes. Aujourd’hui, nous renforçons le présent et l’avenir. Cette équipe mène l’un des cycles de victoires les plus importants de notre histoire et c’est grâce aux joueurs et aux légendes. Des jeunes qui grandissent aux côtés de légendes et qui montrent déjà leur potentiel. Certains ont même déjà remporté tous les titres possibles. Aujourd’hui, un autre de ces jeunes arrive. Il a un talent énorme et il était voulu par les grands clubs de football européens, c’est logique. Bienvenue Arda Güler.»

Il a ensuite ajouté : «tu as vu, comme des millions d’enfants, les grandes remontadas du Real Madrid et que l’ADN est la clé de ce club. Respect, humilité, solidarité et surtout, que le Real Madrid n’abandonne jamais. Bienvenue dans le club des 14 Coupes d’Europe. Tu n’oublieras jamais ce moment, comme ta famille. Ceux qui ont toujours été avec toi et t’ont donné la force de devenir l’une des plus grandes promesses du football mondial et une idole dans ton pays. Ici, tu vivras des émotions uniques. Jouer pour ce club implique une grande responsabilité, car tu deviendras une référence pour beaucoup. Un exemple pour tous ces enfants qui rêvent de jouer un jour pour Real Madrid. Tu as rêvé de ce club et aujourd’hui, tu commences à réaliser ton rêve. Bienvenue chez toi, au Real Madrid.» Des mots qui ont fait plaisir au Turc, un peu nerveux à ses côtés.

