Le Stade de Reims blinde Yehvann Diouf

Le Stade de Reims a officialisé ce mercredi soir la prolongation de son gardien de but Yehvann Diouf (23 ans), devenu titulaire indiscutable dans les buts de la formation champenoise cette saison. Auteur de 14 clean-sheets en 23 matches de Ligue 1, le Franco-Sénégalais, arrivé à Reims en juillet 2019 en provenance de Troyes, n’est pas étranger à la belle série d’invincibilité de l’équipe dirigée par Will Still, à 18 matches sans défaite.

La suite après cette publicité

«De son premier plongeon dans le grand bain un soir d’octobre 2020 à sa 19ème titularisation cette saison en Ligue 1 Uber Eats, Yehvann Diouf n’a cessé de prendre du galon avec les Rouge & Blanc. Devenu indiscutable dans les cages stadistes, le jeune portier français prolonge l’aventure jusqu’en 2027 !», peut-on lire dans le communiqué de l’actuel huitième du championnat de France.

À lire

Ligue 1 : les nommés pour le trophée de joueur du mois de février