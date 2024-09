Qualifs CAN 2025 : le Nigéria accroché par le Rwanda, l’Afrique du Sud et le Mali se relancent

Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 se poursuivent ce mardi et le Nigéria affrontait notamment le Rwanda dans le groupe D. Après une victoire initiale contre le Bénin (3-0), les Super Eagles n’ont cette fois pas trouvé la solution et partagent les points face au Rwanda (0-0). De son côté, l’Afrique du Sud, qui avait été accrochée par l’Ouganda (2-2), a de nouveau failli partager les points avec le Soudan du Sud cette fois. Mais, le doublé d’Oswin Appollis et surtout le but en fin de match de Themba Zwane ont permis aux Bafana Bafana d’arracher une victoire 3-2 et de se relancer.

Dans le groupe I, le Mozambique et le Mali ont respectivement pris la tête de leur groupe en battant la Guinée-Bissau (2-1) et l’Eswatini (1-0). Pour le Mozambique, Guima (5e) a ouvert le score et Elias Macamo (73e) a répondu à l’égalisation de Mama Baldé (24e). Du côté du Mali, c’est Yves Bissouma (7e) qui a scellé le court succès des Aigles.

