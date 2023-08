Majorque officialise l’arrivée d’un nouvel actionnaire prestigieux !

Steve Kerr, l’actuel entraîneur de la Team USA et des Golden State Warriors en NBA, a officiellement rejoint le club de Majorque, qui évolue en Liga, en tant qu’actionnaire, avec Andy Kohlberg en tant que président et actionnaire principal, comme l’a confirmé la formation ibérique via un communiqué publié sur son site officiel. Cela fait suite à la restructuration qui a eu lieu le 1er juillet dernier. Figure mondiale du basket-ball grâce à ses exploits réalisés sur la scène nationale et internationale, le tacticien américain apportera ainsi son expérience du très haut-niveau à l’équipe située sur la plus grande île des Baléares. Steve Kerr a d’ailleurs souhaité exprimer son enthousiasme avant de débuter ce nouveau challenge excitant.

«Je suis un ami d’Andy Kohlberg et nous avons discuté cet été. Il m’a parlé du changement de propriétaire et m’a proposé de faire partie du nouveau groupe d’investissement. J’étais à Majorque l’été dernier pour assister à un match, j’ai soutenu l’équipe et je suis devenu un fan. C’est une opportunité très excitante», a notamment confié l’actuel entraîneur de la Team USA et des Golden State Warriors qui a reçu un accueil très chaleureux du président et actionnaire principal de Majorque ainsi que des joueurs qui composent l’équipe première du club espagnol. Pour rappel, Steve Kerr rejoint un autre grand joueur de la NBA à son époque, le double MVP Steve Nash.