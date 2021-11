OM : l'énorme déception de Mattéo Guendouzi

Trop fragile défensivement, l'Olympique de Marseille a sombré, ce jeudi, contre Galatasaray (2-4) à l'occasion de la cinquième journée des phases de poules de Ligue Europa. Un revers lourd de sens puisqu'il est synonyme d'élimination de la compétition pour la bande à Jorge Sampaoli. Avec quatre points de retard sur la deuxième place occupée par la Lazio, l'OM devra désormais sécuriser sa troisième place face au Lokomotiv Moscou, le 9 décembre prochain, afin d'être reversé en Europa League Conference. Interrogé au micro de RMC Sport à l'issue de la rencontre, Mattéo Guendouzi, l'un des meilleurs olympiens du soir, a tenté d'expliquer cet échec cuisant. Si la déception est immense, le milieu marseillais promet malgré tout une réaction dès dimanche, en Ligue 1, face à Troyes.

La suite après cette publicité

«On avait à cœur de sortir de cette poule relevée. On ne peut s’en prendre qu’à nous et à nos occasions ratées lors de nos premières confrontation. Il y a eu plusieurs matchs où on méritait de gagner. C’est une énorme déception pour nous ce soir. On est tous abattu par rapport à cette élimination mais il faut se concentrer sur le match de Troyes (dimanche en Ligue 1) et on verra ce qu’il se passera par rapport à la nouvelle compétition. Je ne pense pas que ce soit un problème d’intensité ou de duels. On a peut-être mis moins d'agressivité qu’eux mais c’est surtout sur le plan technique qu’on a raté pas mal de choses. On n’a pas su jouer comme on sait le faire et c’est ce qui nous coûte la défaite ce soir contre Galatasaray.»