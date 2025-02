OL : Saël Kumbedi raconte sa montée en puissance

Après une première victoire contre Reims (4-0), l’Olympique Lyonnais s’est largement imposé à Montpellier (4-1), ce dimanche, en Ligue 1. Un succès obtenu grâce à un changement d’état d’esprit à la pause, selon le latéral droit Saël Kumbedi. La victoire est méritée. On a eu un peu de frayeur au début, mais le coach nous a reboostés à la mi-temps. On a su faire la différence, a-t-il expliqué sur DAZN.

Avant de revenir sur sa montée en puissance, lui qui a enchaîné son huitième match de Ligue 1 et revient au premier plan. «Mon cas personnel ? Il me demande d’être moi-même, j’essaye de lui donner raison sur le terrain. Il y a un gros match la semaine prochaine, on va essayer de faire une bonne performance», a ajouté le défenseur lyonnais, avant la réception attendue du PSG.