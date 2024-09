Atlético de Madrid-Real Madrid : les compositions officielles

C’est le choc de la journée. L’Atlético de Madrid reçoit le Real Madrid au Wanda Metropolitano ce dimanche à 21h dans le cadre de la 8e journée de Liga, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après la défaite du leader le FC Barcelone contre Osasuna, les deux clubs voudront l’emporter pour se rapprocher de la première place du classement et se préparer également pour les matches de Ligue des champions dans la semaine.

Pour ce faire et en l’absence de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti a aligné son 4-4-2 de l’année passée avec une attaque composée de Vinicius et Rodrygo. Luka Modric animera l’entrejeu madrilène avec Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et Jude Bellingham en 10. Du côté des Colchoneros, Antoine Griezmann est titulaire en attaque avec Julian Alvarez et Alexander Sorloth.

Les compositions officielles :

Atlético de Madrid : Oblak - Molina, Le Normand, Gimenez, Reinildo – Llorente, De Paul, Gallagher – Griezmann - Alvarez, Sorloth.

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy - Valverde, Tchouaméni, Modric, Bellingham - Rodrygo, Vinicius.