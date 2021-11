Qualifs CdM 2022 : le Brésil-Argentine interrompu pourrait ne jamais être rejoué

Interrompu par les autorités sanitaires brésiliennes après seulement 5 minutes de jeu, le match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la zone AmSud pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar pourrait ne jamais être rejoué. En effet, après l'arrêt de la rencontre, aucune décision n'a été prise ni par la Conmebol ni par la FIFA, qui examineraient toujours les arguments des deux fédérations.

Si le sélectionneur Tite et le président de la FIFA Gianni Infantino sont favorables à un replay, la suite du calendrier chargée des qualifications pourrait empêcher la tenue de ce Clasico Sudamericano, ne restant que deux trêves fin janvier et fin mars. De plus, les deux nations devraient déjà décrocher leur ticket pour le Mondial avant ces deux périodes, sachant que le tirage au sort de la compétition est prévu en avril...