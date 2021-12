Serie A : l'Hellas Vérone renverse Venise au terme d'un match fou, Sassuolo sauve l'essentiel à La Spezia

Après la victoire de la Fiorentina sur la pelouse de Bologne (3-2), la seizième journée de Serie A se poursuivait, ce dimanche, avec deux affiches programmées à 15 heures. Au Pierluigi Penzo de Venise, les hommes de Paolo Zanetti, seizièmes au coup d'envoi, voulaient se relancer après deux défaites consécutives face à l'Atalanta Bergame (0-4) et contre l'Inter Milan (0-2). En face, le club de Vérone, englué dans le milieu de tableau, sortait d'un nul contre Cagliari (0-0) et allait connaître un début de match cauchemardesque. Après l'ouverture du score de Ceccaroni (1-0, 12e), Crnigoj doublait la mise quelques instants plus tard (2-0, 19e) avant que l'ailier français Henry ne triple la mise, et ce avant la demi-heure de jeu (3-0, 27e). Heureux au cours du premier acte, Henry redonnait cependant espoir aux hommes d'Igor Tudor en marquant contre son camp (3-1, 52e). Et le cours de ce match allait totalement basculer...

Réduit à dix après l'expulsion de Ceccaroni (62e), Venise concédait un penalty, transformé par Caprari (3-2, 65e) et craquait une nouvelle fois quelques secondes plus tard. Homme fort de l'Hellas, déjà buteur à neuf reprises depuis le début de la saison, Simeone remettait les deux formations à égalité (3-3, 67e) avant de s'offrir un doublé (3-4, 85e) pour permettre aux siens de s'imposer au terme d'un scénario de folie. Avec cette victoire (4-3), l'Hellas grimpe à la 9e place. Les Lagunari, qui peuvent nourrir beaucoup de regrets, restent englués à une dangereuse 16e place. Dans l'autre rencontre, La Spezia de Thiago Motta, 17e au coup d'envoi, créait la sensation contre Sassuolo (12e, 19 pts) en début de match. En grande difficulté depuis le début de la saison, les Aquilotti, bien que dominés, parvenaient à ouvrir le score par l'intermédiaire de Manaj (1-0, 35e). Au retour des vestiaires, Gyasi offrait même le break aux siens (2-0, 47e). Après trois poteaux touchés, les Neroverdi, qui restaient sur un nul arraché contre Naples (2-2), trouvaient finalement les ressources nécessaires pour revenir au score. Raspadori réduisait le score (2-1, 67e) avant de s'offrir un doublé pour remettre les deux formations dos à dos (2-2, 79e). Un match nul (2-2) qui laisse les coéquipiers de Maxime Lopez à la 12e place. De son côté, La Spezia, trop friable défensivement, reste à une dangereuse 17e place.

