Ligue 1 : la programmation de la 6e journée est connue

Le mois de septembre commence et on connaît désormais le calendrier de tous les matches de Ligue 1 qui se dérouleront ce mois-ci. En effet, la LFP a dévoilé le programme de la 6e journée de l’exercice 2024/2025. On débutera le vendredi 27 septembre à 19h sur DAZN avec un duel entre Auxerre et Brest. Un horaire exceptionnel puisque le choc entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais se déroulera le soir même et sera diffusé sur beIN Sports. Le lendemain à 17h sur DAZN, Lens accueillera l’OGC Nice pour un sacré bras de fer.

Le même jour sur DAZN, il y aura deux autres rencontres, à savoir Le Havre - Lille à 19h et AS Monaco - Montpellier à 21h. Le dimanche 29 septembre débutera à 15h avec Toulouse - Olympique Lyonnais sur DAZN. La chaîne britannique diffusera ensuite deux matches à 17h avec FC Nantes – AS Saint-Étienne et Angers SCO – Stade de Reims. Enfin, à 20h45 toujours sur DAZN, on aura le droit au choc de la journée entre Strasbourg et l’Olympique de Marseille.

La programmation de la 6e journée de Ligue 1