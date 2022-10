RC Lens : la petite confidence de Florent Ghisolfi sur le PSG et Seko Fofana

Le directeur sportif du RC Lens Florent Ghisolfi a réussi un sacré coup en toute fin de mercato estival en parvenant à convaincre Seko Fofana de prolonger l'aventure au sein du club artésien. Le capitaine lensois, meilleur joueur de l'équipe l'an passé, vainqueur du prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain de l'année évoluant en Ligue 1, était très convoité par de nombreux autres clubs européens.

Le PSG a longtemps été lié au milieu de terrain international ivoirien de 27 ans. Mais Paris, qui était réellement intéressé, n'est jamais passé à l'action. Chose qui aurait pu tout changer à écouter Florent Ghisolfi : «il y avait des clubs sur Seko cet été. Probablement que si le PSG avait passé le stade de l'intérêt pour passer concrètement à l'action, on ne serait pas en train de parler de sa prolongation. À l'inverse, par rapport aux clubs qui se sont présentés, le discours a été de lui dire qu'il allait être beaucoup plus valorisé et lui-même beaucoup plus heureux d'annoncer le 31 août sa prolongation qu'un transfert dans un club qui ne le fait pas complètement rêver. Le discours a été celui-là et il a fallu ensuite créer toutes les conditions pour que cela soit réalisable.» Retrouvez l'intégralité de l'interview de Florent Ghisolfi dans ces colonnes dimanche matin à quelques heures de RC Lens-OL.