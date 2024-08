Serie A : la Juventus enchaîne et domine le Hellas Vérone

Suite et fin de la 2ème journée de Serie A ce lundi soir avec deux rencontres au programme. Après le match nul entre Côme et Cagliari (1-1), c’est la Juventus, désormais entraînée par Thiago Motta, qui se déplaçait pour affronter le Hellas Vérone, sur la pelouse du stade Marcantonio-Bentegodi. À l’extérieur en Vénétie, les troupes de Thiago Motta se devaient d’enchaîner pour prendre seul la tête du classement. Et pour cela, il fallait éviter de tomber dans le piège tendu par les joueurs de Paolo Zanetti, largement victorieux la semaine dernière contre le Napoli (3-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Juventus 6 2 6 2 0 0 6 0 11 Hellas 3 2 0 1 0 1 3 3

Au cours d’une rencontre largement dominée par les Bianconeri, la Vieille Dame a dominé les débats et a rapidement fait le plein de confiance avec l’ouverture du score de Dušan Vlahović (28e). Quelques minutes plus tard, la Juventus a doublé la mise dans une action effectuée exclusivement par les jeunes du club avec Samuel Mbangula à la passe et Nicolò Savona à la finition (39e). En seconde période, Vlahović a mis son équipe un peu plus à l’abri avec un pénalty réussi (53e). Voilà de quoi boucler un franc succès (3-0). Trois à zéro contre Côme puis trois à zéro contre Vérone. Deux victoires en deux matchs. La Juventus de Thiago Motta débute sur des chapeaux de roue.