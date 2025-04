Real Madrid : premier désaccord mercato entre Florentino Pérez et Xabi Alonso

L’été va être chaud à Madrid. Une chose semble sûre au moment où on écrit ces quelques lignes : il y aura du changement à la fois sur le banc de touche, mais aussi dans l’effectif. Tout indique que Xabi Alonso va prendre la place de Carlo Ancelotti. L’Italien devrait prendre les commandes de la sélection brésilienne, alors que l’ancien milieu de terrain du club est le grand favori pour prendre la relève. Et la direction du Bayer Leverkusen a déjà fait savoir, publiquement, qu’elle ne s’opposera pas à un départ de son entraîneur.

Et forcément, lorsqu’un nouveau coach débarque, il souhaite pouvoir travailler avec ses méthodes, et souvent, faire venir des joueurs qui lui plaisent. La future arrivée de Xabi Alonso s’accompagne ainsi de plein de rumeurs concernant de possibles arrivées de joueurs de Leverkusen, comme Florian Wirtz, joueur suivi de longue date par le Real Madrid, ou encore de Jonathan Tah, qui semble pourtant promis au Barça mais que les Merengues espèrent arracher à l’ennemi juré. Mais selon le journaliste Ramon Alvarez de Mon, qui travaille notamment pour Radio Marca et Gol, c’est un autre joueur qu’a réclamé Alonso.

Premier revers pour Alonso

Dans ses discussions avec Florentino Pérez pour préparer son arrivée, l’ancien joueur du Real et de Liverpool entre autres a demandé au patron du club de recruter Martin Zubimendi (Real Sociedad), joueur qu’il apprécie beaucoup. Il estime que c’est une pièce qui pourrait être essentielle pour le milieu de terrain de l’équipe. Mais Florentino Pérez lui a fait savoir que la direction ne voit pas les choses de cet œil-là, et a expliqué à Alonso que l’international espagnol n’allait pas être recruté. Pas cet été, du moins.

Les décideurs du Real Madrid considèrent ainsi qu’ils n’ont pas besoin de Zubimendi, à cause de la présence d’Eduardo Camavinga et d’Aurélien Tchouameni, qui évoluent déjà à ce poste de milieu le plus défensif et qui ont la totale confiance de la direction, convaincue qu’ils seront des joueurs de classe mondiale d’ici peu. Un revers qu’Alonso n’a pas forcément mal pris, puisqu’il apprécie aussi les deux Français, mais c’est la preuve qu’à Madrid, il n’aura pas forcément beaucoup son mot à dire en termes de mercato…