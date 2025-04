Khvicha Kvaratskhelia fait trembler Arsenal, le Real Madrid veut jouer un sale coup au Barça

Kvaratskhelia comparé à Georges Best

C’est le grand soir, le PSG se déplace sur la pelouse d’Arsenal pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Un «défi canon» pour les Parisiens, comme le titre L’Équipe. Le PSG est moins impressionnant ces derniers temps, mais se présente avec le statut de léger favori selon Le Parisien. Luis Enrique pourra compter sur ses individualités. Et s’il y a un joueur que l’on craint le plus du côté des Gunners, c’est bien Khvicha Kvaratskhelia. Dans les colonnes du Mirror, Gary Southgate a été très élogieux à son égard. Il est décrit comme le nouveau Gorges Best. Sa conduite de balle, ses dribbles, et ses contrôles font de lui un des meilleurs du monde à ses yeux. «Le passage au PSG a poussé son jeu encore plus loin. Pour moi, il est dans le top cinq mondial. Il va de mieux en mieux et est là-haut avec Mo Salah, Vinicius Jr, Bukayo Saka, Rodrygo et Raphinha», a déclaré l’ex-sélectionneur de l’Angleterre.

Le Real veut chiper une cible du Barça

Battu en finale de Coupe du Roi par son rival barcelonais, le Real souhaite se venger en coulisses. Cible de longue date des Blaugranas, Jonathan Tah a donné son accord verbal pour les rejoindre cet été après avoir acté son départ de Leverkusen. Mais selon les infos de Sport, le Real pourrait venir jouer les trouble-fêtes. À cause du fair-play financier, son enregistrement pourrait prendre du temps. De quoi laisser l’opportunité au Real de le convaincre de venir. En plus, la future arrivée de Xabi Alonso, son entraîneur actuel, pourrait pousser le défenseur allemand à rejoindre la Maison Blanche. Les deux entretiennent une bonne relation et cela pourrait peser dans la balance.

Pedri rêve du Ballon d’Or

Dans une forme monstrueuse, Pedri priorise les trophées collectifs, mais pense secrètement au Ballon d’Or comme il l’a reconnu dans une interview accordée à l’UEFA. «Depuis que Rodri l’a remporté, il est devenu clair qu’un joueur qui contrôle le milieu de terrain et donne le rythme du jeu peut gagner le Ballon d’Or. Cela a toujours été mon rêve de soulever le Ballon d’Or, mais maintenant, il reste un mois et l’accent est mis sur l’équipe, sur la conquête des trois titres, ce qui compte vraiment. Quand ce mois sera terminé, nous verrons si nous pouvons commencer à parler de choses comme ça», a-t-il confié. Une masterclass demain face à l’Inter en demi-finale de Ligue des Champions le rapprocherait de cet objectif.