PL : Wolverhampton se donne un peu d'air, Fulham et Bournemouth dos à dos

Le spectacle était à Craven Cottage cet après-midi, puisque c'est sur les bords de la Tamise que Fulham et Bournemouth se sont séparés au terme d'une partie ouverte (2-2). Si Solanke, après un bon relais avec Billing, avait rapidement ouvert le score dans ce match (2e), Diop, ving minutes plus tard, a remis les deux formations à égalité. Mitrovic, sur penalty (52e), a ensuite répondu à Lerma (29e) pour permettre aux Cottagers de stopper leur série de deux défaites de rang en championnat. Cela reste insuffisant pour repasser devant les Cherries au classement, qui conservent une unité d'avance sur un Fulham ayant pourtant poussé pour arracher la victoire.

Dans l'autre rencontre programmée à 16h ce samedi et comptant pour la 11ème journée de Premier League, entre Wolverhampton et Nottingham Forest, c'était une histoire de pénaltys. C'est sur cet exercice que se sont illustrés Neves, buteur après une faute de main provoquée par Traoré dans la surface du promu, et... le portier José Sá, auteur d'un arrêt salvateur sur la tentative de Johnson après un accrochage de Nunes sur un corner défensif (son deuxième sur pénalty arrêté cette année). De quoi offrir aux Wolves leur deuxième succès de la saison et leur permettre de sortir provisoirement de la zone rouge. Forest demeure la lanterne rouge de Premier League.