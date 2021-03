Bundesliga : le Werder boit la tasse face au Bayern, Wolfsburg en passe 5 à Schalke

Ultra dominateur, le champion d'Allemagne en titre n'a pas tardé à prendre les devants. Après des tentatives de Serge Gnabry (7e) ou Joshua Kimmich (20e), c'est Leon Goretzka qui a trouvé la faille. Sur un coup franc millimétré de Kimmich, botté côté gauche et dévié au premier poteau par Thomas Muller, Goretzka a catapulté le cuir dans la lucarne droite de Jiri Pavlenka (1-0, 23e). Les espaces se sont encore distendus et le Rekordmeister s'y est inlassablement faufilé. Une remise en première intention de Gnabry, suite à une ouverture de Jérôme Boateng, a rebondi sur le poteau, mais Muller d'un enchaînement sublime au beau milieu de la surface lui a offert une deuxième chance qu'il a su saisir (2-0, 35e). Après la pause, Robert Lewandowski a également inscrit son nom au tableau d'affichage en profitant d'une remise involontaire de Goretzka (3-0, 67e).

Lewandowski, d'ailleurs, a touché trois fois les montants pendant ce match. La réduction du score de Niclas Fullkrug sur le fil restera quant à elle anecdotique, même si elle a passablement irritée Manuel Neuer. Le Bayern d'Hansi Flick épaissit tranquillement le matelas qui le sépare de son dauphin du RB Leipzig à l'occasion de la 25e journée de Bundesliga, alors que l'équipe de Julian Nagelsmann se déplace demain chez L'Eintracht Francfort . Pour la lanterne rouge, Schalke, les malheurs continuent de s'amonceler. Une intervention défensive de Malick Thiaw dans sa surface a débouché sur un coup de casque imparable de Shkodran Mustafi... dans son propre but (1-0, 32e). Le début d'un long cavalier seul pour Wolfsburg, qui a écrabouillé son adversaire (5-0). Pendant ce temps, l'Union Berlin a renversé Cologne et met la pression sur Dortmund qui affronte le Hertha à 18h30. Enfin, Fribourg s'est fait piéger sur la pelouse de Mayence, avec un but tardif de Robin Quaison.

Les résultats des matches de 15h30 :