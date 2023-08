Premier League : Manchester United renverse Nottingham Forest, Arsenal tenu en échec par Fulham

Pour le compte de la troisième journée de Premier League, quatre rencontres étaient au programme ce samedi après-midi avec deux clubs du Big Four, Arsenal et Manchester United. Les Gunners, vainqueurs de leurs deux premiers matches, recevaient Fulham et les Red Devils, battus par Tottenham la semaine passée (2-0), accueillaient Nottingham Forest à Old Trafford. De son côté, Crystal Palace se déplaçait sur la pelouse de Brentford tandis que Wolverhampton affrontait Everton à Goodison Park.

La suite après cette publicité

On débute ce tour d’Angleterre à l’Emirates Stadium avec le dauphin de Manchester City l’an passé, qui concédait l’ouverture du score signée Andreas Pereira à la suite d’une mauvaise relance de Bukayo Saka et une sortie hasardeuse d’Aaron Ramsdale (1-0, 2e). Malgré une domination, les hommes de Mikel Arteta ne trouvaient pas le chemin des filets avant la seconde période, lors de laquelle Bukayo Saka sur penalty (70e) et Eddie Nketiah (73e) renversaient la situation.

À lire

Arsenal - Fulham : les compositions officielles

MU renverse les Reds

Et dans ce derby londonien, l’AFC croyait tenir son troisième succès en autant de rencontres avec sa supériorité numérique à la suite d’un rouge écopé par Calvin Bassey après deux avertissements (83e). Néanmoins, les Cottagers allaient arracher le point du nul grâce à Joao Palhinha (2-2, 87e), et ce malgré les neuf minutes de temps additionnel. Fin de série pour les poulains de Mikel Arteta. À Manchester, Forest inscrivait deux buts en quatre minutes par l’intermédiaire de Taiwo Awoniyi (0-1, 2e) et Wilfried Boly (0-2, 4e).

La suite après cette publicité

Après le premier quart d’heure, Christian Eriksen reprenait parfaitement le centre de Marcus Rashford (1-2, 17e), avant de voir Bruno Fernandes servir Casemiro sur coup franc et remettre enfin les deux équipes à égalité (2-2, 52e). L’autre rouge de ce multiplex était infligé à Joe Worrall (67e), après une faute sur le milieu offensif portugais, buteur sur penalty (3-2, 76e). De quoi redonner de la confiance aux hommes d’Erik ten Hag avec ce deuxième succès, face à des Reds vaincus pour la deuxième fois en championnat.

Les résultats complets du multiplex

Arsenal 2-2 Fulham : Pereira (1e), Palhinha (87e) / Saka (pen, 70e), Nketiah (73e)

Manchester United 3-2 Nottingham Forest : Eriksen (17e), Casemiro (52e), B. Fernandes (pen, 76e) / Awoniyi (2e), Boly (4e)

Everton 0-1 Wolves : Kalajdzic (87e)

Brentford 1-1 Crystal Palace : Schade (18e) / Andersen (76e)