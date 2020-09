Real Madrid : personne ne veut de Luka Jovic !

Tic-tac, tic-tac... Le chrono défile, et le Real Madrid veut se séparer de ses indésirables. C'est même plutôt pour ces derniers que le chrono risque de défiler trop rapidement, puisqu'en l'état actuel, le club de la capitale espagnole a déjà bien dégraissé. Il n'aurait donc pas forcément de soucis à laisser des joueurs comme Mariano Diaz ou Luka Jovic sur le banc voir en tribunes toute la saison.

Et s'il y en a bien un qui ferait bien de se trouver un club rapidement, c'est Luka Jovic. L'attaquant serbe, qui a dû se contenter de 4 petites titularisations en Liga la saison dernière (pour 17 apparitions au total), n'entre pas dans les plans de Zinedine Zidane, qui lui a déjà fait savoir qu'un départ était la meilleure solution pour lui.

L'Eintracht n'en veut plus

Mais depuis, personne n'est venu aux nouvelles. C'est ce qu'affirme le quotidien AS. La seule option qui semblait encore envisageable pour lui était celle d'un retour à Francfort. La presse espagnole affirmait ainsi que le joueur souhaitait plus que tout retourner à l'Eintracht, mais ce samedi, le quotidien ibérique dévoile que l'écurie allemande n'a aucune intention de le rapatrier. L'ancien club du Serbe ne cherche ainsi pas à recruter un attaquant.

Le Real Madrid continue de lui chercher un point de chute, mais les possibilités s'amenuisent au fur et à mesure que la fin du mercato approche et que les clubs à travers l'Europe ont plus ou moins bouclé leurs effectifs. Autant dire que l'état-major madrilène et l'entourage du joueur vont devoir mettre les bouchées doubles pour convaincre un club de passer à l'attaque...