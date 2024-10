La méthode Hansi Flick impressionne l’Espagne, une grande menace plane sur le Classique

Hansi Flick met tout le monde d’accord

«Le Real Madrid détruit par Hansi Flick» placarde Marca sur sa Une. C’est assez fou de lire ça, surtout de la part d’un journal pro-madrilène. Mais le quotidien ne se trompe pas et reconnaît que l’arrivée d’Hansi Flick a redonné sa grandeur au Barça. Mundo Deportivo salue ce triomphe qui ne suscite aucun débat et félicite cette équipe qui a exposé les lacunes de la Maison Blanche. Sport loue le courage de Flick. Malgré la menace de Mbappé et Vinicus JR dans le dos, l’entraîneur du Barça a décidé de rester fidèle à ses convictions et a positionné sa ligne défensive à 50 mètres de ses buts. Un choix payant, qui a étouffé le Real et s’est fait piéger 12 fois sur hors-jeu. L’ensemble de la presse applaudit le coach qui en l’espace de seulement deux mois, a refait du FC Barcelone une très grande équipe, et sans se chercher d’excuses malgré les blessures et la jeunesse de son effectif.

Les fautifs du naufrage du Real

C’était la soirée du Barça qui a signé un festival comme le résume AS. En revanche côté Real Madrid, la soirée a été beaucoup plus complexe. La presse ibérique a déjà désigné les deux coupables de ce naufrage ; Carlo Ancelotti et Kylian Mbappé. À l’image du début de saison, ce Real n’a pas d’idée et Ancelotti n’a pas fait les bons choix pour inverser la vapeur. Le positionnement de Bellingham à droite n’a pas marché et il ne semble pas exploiter au mieux Mbappé. Pour le capitaine des Bleus, la presse n’a pas mâché ses mots à son sujet. Pour AS, Mbappé a signé à Madrid pour prouver sa grandeur lors des grands matchs. Et pour son premier gros rendez-vous, KM7 a déçu. «Un Lewandowski de 36 ans lui a montré ce que c’est d’être décisif pour son équipe». Tomas Roncero de la Cadena SER l’a insulté : « Va te faire voir, mec. Il a eu 2 ou 3 occasions et il n’a pas marqué. Il n’arrête pas de rater des buts. Joselu était plus efficace que lui. » Marca est frustré que, malgré les énormes espaces dans le dos de la défense catalane, Mbappé ne soit pas parvenu à les exploiter, se faisant piéger huit fois sur hors-jeu. Mundo Deportivo parle d’une performance cataclysmique, avec de nombreux face-à-face manqués. Après sa mauvaise prestation, Mbappé s’est fait sifflet par ses propres supporters. Un premier avertissement. On a vu un Mbappé hors-jeu dans tous les sens du terme comme l’explique l’Équipe.

Le Classique pourrait être suspendu

Ce soir, on devrait avoir droit à un classique pas banal pour l’Équipe. Pas banal puisque après des années de chocs déséquilibrés, l’écart ne semble plus aussi important qu’avant quand on compare ligne par ligne les deux équipes. Du côté de La Provence, on se motive et on croit à l’exploit. Mettre fin à 13 ans sans victoire au Vélodrome en championnat contre le PSG. Une rencontre pleine de promesses mais classée sous haute surveillance. Du côté de l’OM, on craint que la mise en place de sanctions sévères récentes de la LFP ne leur tombe dessus ce soir. Pour rappel, en cas de chant homophobes dans les stades, l’équipe qui reçoit peut perdre le match sur tapis vert. L’OM a fait appel à l’apaisement auprès de ses supporters dans un communiqué, mais rien de garanti. Réponse ce soir.