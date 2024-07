Real Madrid : un retour de Zidane est d’actualité

Alors qu’on a pu le voir lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, Zinedine Zidane ne semble pas pressé de retrouver un club. S’il a été question des Bleus, de la Juventus ou même de l’OM, la légende du football français pourrait continuer de profiter de la vie. Avant de revenir au Real Madrid ?

Ces derniers temps, la presse espagnole évoquait un rapprochement entre la direction et le Français, qui s’étaient distancés après son départ un peu houleux en 2021. Mario Cortegana, journaliste de The Athletic, explique désormais qu’un retour sur le banc du Real Madrid dans un avenir pas si lointain est tout à fait possible. Et on le sait, Carlo Ancelotti ne devrait pas s’éterniser…