Nicolas Pépé aurait pu retourner à Lille

Ailier ivoirien de 29 ans, Nicolas Pépé a rebondi cet été du côté de Villarreal. Solide en Espagne sous les ordres de Marcelino, il retrouve des couleurs (8 apparitions, 1 but et 1 offrande). Après son expérience difficile à Arsenal et des passages mitigés à Nice et Trabzonspor, l’ancien Lillois aurait néanmoins pu rebondir chez les Dogues.

La suite après cette publicité

En effet dans un entretien pour Free Foot, il a admis qu’il aurait pu retrouver les Dogues où il a explosé entre 2017 et 2019 : «j’avais une opportunité de faire mon retour à Lille. Ça m’a tenté. J’ai réfléchi parce que ma famille habite à Lille donc c’est quelque chose qui m’a traversé l’esprit.»