AS Roma : Paulo Dybala et Rui Patricio absents contre Bologne

José Mourinho est déjà focalisé sur sa demi-finale retour face au Bayer Leverkusen. Vainqueurs lors de la manche aller à Rome (1-0), les Giallorossi se déplacent en Allemagne ce jeudi. Entre temps, les actuels sixièmes de Serie A affrontent Bologne ce dimanche (18h). Un déplacement qui se fera sans Rui Patricio et Paulo Dybala qui ont été préservés en vue de la joute européenne face aux Allemands. Smalling, El Shaarawy, Karsdorp et Llorente, blessés ou en phase de reprise, n’ont pas été convoqués.

La suite après cette publicité

En revanche, le technicien portugais devrait octroyer plus de minutes à Georginio Wijnaldum, en convalescence et entré en jeu à un quart d’heure de la fin face à Leverkusen ce jeudi, comme l’affirme la Gazzetta dello Sport. Plusieurs joueurs de la Primavera, l’équipe réserve de la Roma, ont été appelés en renfort et seront du voyage en Emilie-Romagne d’après le média transalpin.

À lire

Bologne : Thiago Motta répond à la rumeur PSG