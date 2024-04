Luka Modric donne les clés de la réussite du Real Madrid

Hier soir, le Real Madrid s’est rapproché drastiquement du titre, en éloignant le FC Barcelone de la course après le Clasico remporté à domicile dans les arrêts de jeu (voir les notes du match). Mené deux fois durant la rencontre, la formation madrilène n’a jamais semblé paniquée par l’enjeu et le scénario du match. Une force majeure selon le capitaine du soir, Luka Modric.

«On y croit toujours. Même lorsqu’on est menés à deux reprises, on continue d’insister, on revient et c’est une belle soirée qui nous rapproche du titre. Ce n’est pas une coïncidence quand cela arrive tant de fois. C’est quelque chose que cette équipe a au plus profond d’elle et avec ce public, c’est plus facile», a indiqué le Croate de 38 ans pour Movistar+. Un atout, alors que le Real est encore engagé en Ligue des Champions également, et peut réaliser un doublé.