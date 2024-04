Real Madrid - FC Barcelone : les notes du match

La course au titre en Liga connaissait peut-être un tournant décisif ce soir. Leader avec huit points d’avance sur son dauphin et rival historique, le FC Barcelone, le Real Madrid accueillait ce dimanche les Blaugranas avec l’objectif de conserver ou d’agrandir son avance sur les Catalans. Le Barça voulait de son côté continuer de vibrer en cette fin de saison en revenant à cinq points à six journées de la fin du championnat. Pour cette partie, les Merengues optaient pour leur classique 4-4-2 losange avec quelques retouches. Lucas Vazquez, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga accompagnaient Antonio Rüdiger en défense quand Luka Modric débutait au milieu. Pour les Blaugranas, c’était du classique sauf dans l’entrejeu où Pedri débutait sur le banc au profit d’Andreas Christensen. Et cette décision de Xavi était payante rapidement. Sur un corner botté côté droit par Raphinha, Andriy Lunin manquait totalement sa sortie et offrait ainsi à Andreas Christensen la possibilité de marquer. Le Danois ne se faisait pas prier pour conclure de la tête dans le but vide (1-0, 6e). Surpris, le Real Madrid n’attendait pas longtemps pour réagir. Bien trouvé par Luka Modric, Vinicius Junior déclenchait mais ne trouvait pas le cadre (8e). Les Merengues exploitaient bien les couloirs et Lucas Vazquez côté droit parvenait à obtenir un penalty avec malice aux dépens de Pau Cubarsi (17e). Sans trembler, Vinicius Junior se chargeait de transformer la sentence d’une lourde frappe dans la lucarne droite qui laisser Marc-André ter Stegen de marbre (1-1, 18e). Dans la foulée, Robert Lewandowski reprenait de la tête un corner frappé côté gauche sans parvenir à accrocher le cadre (25e).

Quelques minutes plus tard, un nouveau corner frappé par Raphinha côté droit amenait encore le danger en faveur du FC Barcelone. Andriy Lunin repoussait le ballon en catastrophe (28e) et une question demeurait : est-ce qu’il a totalement franchi la ligne ? La Goal-line technology n’étant pas installée en Espagne, l’arbitrage vidéo a été utilisé sans parvenir à un résultat probant. Le but n’était pas accordé et le match reprenait avec un FC Barcelone qui poussait pour reprendre l’avantage. En fin de première période, les Catalans connaissaient par ailleurs un coup dur puisque Frenkie de Jong sortait sur civière et laissait place à Pedri (45e +7). Au retour des vestiaires, Lamine Yamal testait Andriy Lunin (46e) avant que Jude Bellingham manque le cadre (50e). Xavi décidait de faire des changements en sortant Robert Lewandowski et Raphinha pour Joao Félix et Ferran Torres. Et ce dernier allait mangeait la feuille rapidement en négociant mal un contre et en croisant trop son tir seul face au gardien (67e). Alors que le match restait très tendu, c’est finalement le FC Barcelone qui allait prendre les devants. D’une talonnade, Ferran Torres gênait Andriy Lunin qui manquait son intervention. Fermin Lopez rôdait et s’en aller marquer (2-1, 69e). Mais encore une fois, le Real Madrid réagissait vite. Sur un centre fort de Vinicius Junior côté gauche, Lucas Vazquez arrivait au second poteau pour marquer d’une volée (2-2, 73e). Le match s’accélérait et le Real Madrid avait quelques possibilités via Aurélien Tchouaméni (76e) et Vinicius Junior (78e). Et les efforts madrilènes trouvaient récompense en fin de match avec un but sur le gong de Bellingham bien trouvé par Lucas Vazquez sur la gauche de la surface (3-2, 90e +1). Une victoire dans le Clàsico pour le Real Madrid qui porte son avance à onze points sur son rival à six journées de la fin. Le titre se rapproche en Liga pour les Merengues.

L’homme du match : Lucas Vazquez (9) : alors que l’on attendait Mendy, l’Espagnol a finalement débuté dans le couloir droit de la défense madrilène. Un choix qui s’est avéré payant pour Ancelotti tant le joueur de 32 ans s’est montré volontaire sur le plan offensif. Il a d’ailleurs eu le mérite d’être au départ de l’action qui mène à l’égalisation madrilène. Percutant, il parvient astucieusement à effacer Cancelo avant de forcer Cubarsi à le stopper de manière litigieuse dans sa surface (17e). Joueur clef du Real Madrid dans cette rencontre, l’Ibère a surgi au bon moment pour remettre les compteurs à zéro, trois minutes seulement après le deuxième but du Barça. Seul au second poteau, il a fait preuve d’une grande justesse sur sa volée du droit pour ajuster Ter Stegen (73e). Omniprésent, il est à nouveau à la passe sur le troisième but signé Bellingham.

Real Madrid

- Lunin (3,5) : héros des Madrilènes en Ligue des Champions, l’Ukrainien entendait marquer les esprits dans ce Clasico. Force est de constater que le portier madrilène s’est loupé au Bernabéu. S’emmêlant les pinceaux sur sa première relance, il s’est rendu coupable par la suite d’une grosse erreur d’appréciation qui a coûté cher à son équipe. Sur un corner côté droit de Raphinha, Lunin a totalement raté sa sortie aérienne alors que Christensen rodait dans son dos pour marquer de la tête (6e). À la peine dans ce match, il a également semblé repousser un ballon de Yamal derrière sa ligne de but (28e). Surpris par la frappe de Yamal, il relâche le ballon dans les pieds de Fermin qui n’a plus qu’à pousser dans le but vide (70e).

- Vazquez (9) : voir ci-dessus.

- Rüdiger (4,5) : en charge de garder l’axe de l’arrière-garde madrilène, l’Allemand a été à la hauteur de l’événement. Agressif dans ses interventions, il a été en mesure de seconder Camavinga, en souffrance face à Yamal. Défensivement, il bien géré ses duels avec les attaquants barcelonais jusqu’au deuxième but adverse où il semble un peu tendre sur Fermin, beaucoup plus réactif que son opposant pour reprendre un ballon fuyant aux six mètres et ajuster Lunin.

- Tchouaméni (5) : absent face à Manchester City, le Français effectuait son grand retour dans le onze d’Ancelotti. Loin d’évoluer dans sa position de prédilection, le Tricolore a été solide défensivement, notamment en comblant admirablement les espaces créés par Vazquez lorsque celui-ci montait aux avant-postes. Très précieux à son équipe, l’ancien Bordelais a fait preuve de combativité devant Lewandowski pour le mettre hors d’état de nuire.

- Camavinga (4) : également attendu dans l’entrejeu, l’ex-Rennais a débuté dans le couloir gauche de la défense merengue. Sur le côté, l’international français a été en grande difficulté face à la vivacité de Yamal. Il faut dire qu’il a eu fort à faire tant l’Espagnol, véritable dynamiteur sur son aile, a attiré les ballons. S’il a accusé le coup défensivement, en témoigne son avertissement reçu pour une faute en retard sur son Yamal (30e), l’international français s’est néanmoins distingué aux avant-postes par sa capacité à venir épauler Vinicius Jr. Remplacé par Fran Garcia (71e), qui est venu fermer la porte devant Fermin à l’heure où celui-ci se présentait devant Lunin.

- Valverde (5,5) : réputé pour sa fiabilité dans les grands rendez-vous, l’Uruguayen n’a pas dérogé à la règle ce soir. Très bon dans l’entrejeu en se plaçant entre les lignes, on l’a vu très inspiré dans son jeu vers l’avant. Sa justesse dans ses transmissions s’est révélée importante pour initier certaines actions dans le camp barcelonais, à l’image de cette passe laser pour lancer Vinicius Jr dans la profondeur avant que celui-ci ne serve Vazquez sur un plateau.

- Kroos (4,5) : dominé dans les airs par Christensen, l’Allemand n’est pas non plus exempt de tout reproche sur l’ouverture du score adverse tant son marquage sur le Danois laissait à désirer. Malgré tout, ses replis défensifs ont parfois soulagé les siens. S’il n’a pas ménagé ses efforts pour venir contrarier la construction barcelonaise, l’ex-Bavarois n’a pas été assez influent avec le ballon. Remplacé par Brahim Diaz (71e), très volontaire aux abords de la surface adverse.

- Modric (5) : laissé sur le banc en Angleterre, le Croate était de retour au premier plan. Dans l’utilisation du ballon, le Madrilène a montré qu’il excellait toujours dans ce domaine malgré le poids des années. Par sa qualité de passe, il est parvenu sur certaines séquences à casser les lignes adverses et à jouer par-dessus la défense pour trouver ses offensifs. Sur le plan physique, il a accusé le coup en deuxième période et a montré ses limites pour annihiler les projections barcelonaises.

- Bellingham (5) : une prestation à deux visages pour l’Anglais. Pris en étau par le milieu de terrain barcelonais, l’ancien joueur de Dortmund s’est certes bien battu en multipliant les courses dans le camp adverse, mais pas assez pour faire la différence et se montrer au-dessus du lot. Il fallait attendre le second acte pour voir le Britannique s’illustrer aux abords de la surface barcelonaise d’une lourde frappe, captée en deux temps par Ter Stegen (49e). Bien plus volontaire dans l’orientation du jeu en seconde période, il a, comme lors de la manche aller, puni le rival catalan d’une frappe sous la barre dans le temps additionnel, mettant un terme à deux mois de disette (90e+1).

- Rodrygo (4) : contrairement à la prestation livrée face à Manchester City, le Brésilien ne s’est pas montré à son avantage. Au cours de la première demi-heure, sa connexion avec Vinicius Jr n’a pas bien fonctionné tant les deux joueurs ont semblé bien trop éloignés sur le pré. S’il a progressivement réduit l’écart avec son partenaire en attaque pour être servi dans les bonnes conditions, il a cruellement manqué de tranchant aux avant-postes, à l’image de cette opportunité gâchée sur un centre rasant de Vinicius Jr (40e). Inoffensif au retour des vestiaires, il est remplacé par Eder Militao (74e).

- Vinicius Jr (7) : à l’origine d’une passe en retrait hasardeuse qui a amené au corner puis à l’ouverture du score blaugrana, le Brésilien a voulu se racheter sur la première opportunité franche madrilène. Parvenant à se faire oublier dans le dos des défenseurs adverses, il est néanmoins trop court pour redresser suffisamment sa frappe pour cadrer (8e). Derrière, l’Auriverde a pris ses responsabilités sur penalty pour remettre le Real Madrid dans le sens de la marche (18e), marquant au passage son 13e but en Liga. Buteur, il a rendu la pareille à son coéquipier en seconde période en lui adressant un centre subtilement dosé au second poteau. Par la suite, il manque l’opportunité de donner l’avantage aux siens en perdant son face-à-face contre Ter Stegen (78e) avant de céder sa place à Joselù (81e), qui n’a pas su tirer son épingle du jeu en raison de son faible temps de jeu.

FC Barcelone

- Ter Stegen (5) : l’Allemand a failli repousser le penalty de Vinicius, mais a été battu par le Brésilien. Serein sur sa ligne, il l’a moins été le ballon aux pieds.

- Koundé (5) : le Français a été très solide ce soir. Difficile à passer en un contre un, l’ancien Bordelais a rempli son rôle avec efficacité, agaçant même Vinicius. En revanche, il n’est pas bien placé sur le but de la victoire de Bellingham, le laissant libre de tout marquage.

- Araujo (5,5) : plus sur la retenue dans ses interventions, l’Uruguayen a encore le fantôme de son expulsion contre le PSG en tête. Pas de prise de risque inutile, une agressivité mesurée, Araujo a livré une prestation aboutie, avec plus de sérénité.

- Cubarsi (4,5) : le jeune central de 17 ans a concédé un penalty pour une faute sur Lucas Vazquez, preuve de sa fébrilité ce soir. Plus de largesse défensive, moins d’assurance, il a été mis en difficulté ce soir.

- Cancelo (3,5) : le Portugais a une nouvelle fois été en difficulté sur le plan défensif, à l’image de son duel perdu contre Lucas Vazquez amenant le penalty, ou en laissant le latéral espagnol égaliser en seconde période par manque de concentration.

- De Jong (5) : plus discret qu’à l’accoutumée avec le ballon, le Néerlandais a œuvré par son travail de l’ombre. Actif à la récupération du ballon, l’ancien de l’Ajax a eu un gros abattage dans l’entrejeu barcelonais. Il est sorti sur civière juste avant la pause, remplacé par Pedri (5). L’Espagnol a pris le rôle de meneur de jeu et a distillé quelques ballons intéressants.

- Christensen (6) : le Danois a retrouvé son rôle de sentinelle, et a même ouvert le score. Au-delà de son but, l’ancien de Chelsea a été très précieux à la récupération, souvent bien placé pour annihiler les offensives adverses. Sa taille a bien aidé sur les coups de pieds arrêtés et dans les duels. Il s’est rattrapé de l’une de ses seules erreurs du match. Remplacé à la pause par Fermin Lopez (6). Le jeune milieu de terrain a amené sa fougue et son agressivité, qui n’ont pas tout le temps été utilisées à bon escient. Mais son placement offensif lui a permis de marquer le deuxième but du Barça, et son activité a dynamisé le milieu catalan.

- Gündogan (5) : très intelligent dans son placement lorsqu’il jouait haut sur le terrain, l’Allemand a eu un rôle de premier relanceur dans le second acte. Il a fait parler sa vista et sa qualité de passe, sans pour autant créer de décalage important.

- Yamal (6) : il a été un poison dans son couloir. Le prodige du Barça a été dangereux lorsqu’il était en duel face à Camavinga ou lorsqu’il accélérait vers le but. Il aurait certainement dû être buteur ce soir sur corner, mais l’arbitre n’a pas pris cette décision dans ce sens. Il est à l’origine du deuxième but barcelonais, avec ce centre dans le bon tempo. Ses dribbles ont déstabilisé l’arrière-garde madrilène lorsqu’il percutait en solitaire, peu aidé par Koundé dans le couloir.

- Lewandowski (4) : peu trouvé dans de bonnes conditions, le Polonais a perdu beaucoup de duels, et n’a pas été accompagné sur ses déviations. Il n’a eu aucune occasion à se mettre sous la dent. Remplacé par Ferran Torres (64e) .

- Raphinha (4,5) : buteur face à Paris, le Brésilien s’est mué en passeur décisif sur corner ce soir pour Christensen. Mais dans le jeu, il n’a pas semblé être inspiré. Beaucoup de ballons perdus, des mauvais choix, l’ancien Rennais était plus insipide ce soir. Remplacé par Joao Félix (64e).