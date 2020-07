Wolverhampton : deux grosses écuries sur Adama Traoré

Élément crucial de Wolverhampton, le 6e de Premier League, Adama Traoré est courtisé par deux grands clubs ; l’un en Angleterre, l’autre en Italie. Selon les informations d’ESPN, il s’agirait en effet de Manchester City et de la Juventus. Ces mêmes sources affirment que la priorité de l’Espagnol n’est pas un départ puisqu'il souhaiterait rester en cas de qualification des Wolves en Ligue des Champions.

Dans le cas contraire, City et la Vieille Dame pourraient bien s’engouffrer dans la brèche pour s’attacher les services de l’ailier auteur de 6 buts et 9 passes décisives cette saison. Sa vitesse et sa jeunesse sont ses principaux atouts notamment pour rajeunir les ailes turinoises, composées de Cuadrado (32 ans), Douglas Costa (29 ans) voire Ronaldo (35 ans), ou alors pour compenser le départ de Leroy Sané dans l’effectif des Skyblues.