Brésil : la piste Carlo Ancelotti prend déjà du plomb dans l'aile

Après 6 ans à la tête du Brésil, Tite a rendu son tablier. Dès lors que la Seleçao fut éliminée de cette Coupe du Monde 2022, par la Croatie dès les quarts de finale, le contrat du sélectionneur a pris fin. Avant même la compétition, il avait annoncé qu'il quitterait son poste quoiqu'il se passe au Qatar. Il a tenu parole. «C'est une défaite douloureuse, mais je suis en paix avec moi-même, vraiment. C'est la fin d'un cycle» réagissait-il le 9 décembre dernier.

Dès lors, la fédération s'est mis en quête de la personne idoine pour prendre la suite de celui qui n'a connu que 7 défaites en 6 ans. Le prochain grand objectif sera la Copa America 2024 en Équateur et retrouver le trophée acquis en 2019, perdue en 2021 au profit de l'Argentine. Pour le Brésil, rien n'est trop beau et la direction a visé grand. Elle souhaite un entraîneur de grande renommée pour guider les Auriverdes vers les sommets.

Ancelotti préfère prendre sa retraite après le Real Madrid

Guardiola ne s'est pas montré intéressé, lui qui vient de prolonger à la tête de Manchester City, mais d'après UOL Esporte Carlo Ancelotti lui n'a pas fermé la porte. En poste au Real Madrid, l'Italien de 63 ans a tout gagné en club. Il a même à nouveau soulevé la Ligue des Champions en mai dernier, en plus d'avoir remporté la Liga. Problème, il a un contrat allant jusqu'à 2024. Un premier obstacle couplé à un second, bien plus essentiel celui-là.

Selon AS, l'ancien technicien de l'AC Milan n'a pas vraiment l'intention de prendre en main une sélection. Il a déjà affirmé dans un passé récent que le Real Madrid serait probablement son dernier club avant de prendre sa retraite. Il n'est pas pressé que cela arrive et préfère le travail au quotidien au centre d'entraînement à préparer le match du week-end, plutôt que d'être sur le devant de la scène quelques semaines par an seulement. La CBF devra se montrer très convaincante...