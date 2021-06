Cristiano Ronaldo fait chuter Coca-Cola en Bourse

Lundi en conférence de presse, Cristiano Ronaldo s'était distingué en retirant deux bouteilles de Coca-Cola qui étaient posées devant lui pour les remplacer par des bouteilles d'eau. Une façon de montrer, qu'il n'y a pas de boisson plus vertueuse que l'eau et que le Coca-Cola n'est pas forcément bon pour la santé. Et ce petit geste anodin a eu une conséquence.

La suite après cette publicité

Comme l'explique Les Échos, le mastodonte américain a vu son titre connaître un recul de 1,6%. Le cours qui était de 56,20 dollars vendredi dernier est passé sous les 56 dollars avant de légèrement remonter depuis. La capitalisation boursière de la marque a ainsi décru de 4 milliards d'euros. L'UEFA ne sanctionnera pas l'attaquant pour son geste même si Coca-Cola est l'un des sponsors de l'Euro.