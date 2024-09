Philippe Diallo veut revisiter la Coupe de France

Il y a quelques années, la Coupe de la Ligue avait été supprimée pour plusieurs raisons. Dès lors, seule la Coupe de France fait office de coupe continentale. Pour autant, le format actuel de la compétition est parfois critiqué par plusieurs observateurs du football. Un cas clivant qui est également évoqué dans les hautes instances du football français. À la FFF, le sujet Coupe de France revient souvent. Président de la Fédération, Philippe Diallo est revenu sur le sujet ce lundi dans un entretien accordé à L’Equipe. Le dirigeant du football français a confirmé qu’il comptait revoir le format de la compétition dans les prochaines années.

«Une réflexion doit s’ouvrir sur la Coupe de France. Son format, son calendrier. C’est l’épreuve la plus populaire en France et elle mérite d’être revisitée, sans toucher aux fondamentaux. Je pense aussi que l’on doit à nos clubs un effort de simplification, il y a trop de règlements. Et la Fédération doit être un centre d’innovation, on doit être à la pointe en matière de datas, d’intelligence artificielle. Je souhaite que la FFF devienne une sorte de marque mondiale. Elle en a la capacité, avec nos sélections nationales qui sont enviées dans le monde. Il est temps que notre rayonnement s’internationalise.»