Le Paris Saint-Germain entre dans la course pour Erling Braut Håland

Il sera l'un des grands noms des prochains mercatos, et il est possible que le feuilleton Erling Braut Håland s'approche des novelas Neymar ou Mbappé. L'attaquant norvégien est la sensation du moment en Europe, et le Real Madrid aurait déjà clairement fait de lui son objectif pour l'été 2021. Les Merengues espèrent ainsi réunir le buteur de 19 ans, qui totalise 12 buts en 11 matchs avec le BVB cette saison, et Eden Hazard et Kylian Mbappé. La presse espagnole dévoilait au passage que la clause libératoire de 75 millions d'euros qui a souvent été évoquée n'existe pas.

En revanche, les dirigeants du club de la Ruhr et l'agent du joueur, Mino Raiola, auraient trouvé un accord pour faciliter le départ du joueur à partir de l'été 2022. Avant, tout club intéressé doit s'attendre à débourser au minimum 120 millions d'euros. Autant dire que le Real Madrid devra mettre la main à la poche, d'autant plus que selon les informations de Marca ce mardi soir, le club dirigé par Florentino Pérez ne sera pas tout seul sur ce dossier. Effectivement, le Paris Saint-Germain serait également sur les traces du géant norvégien, que les Franciliens ont récemment croisé en Ligue des Champions. En février déjà, la presse espagnole évoquait un intérêt parisien pour le joueur, mais dévoilait que le Real Madrid tenait la corde.

La donne pourrait cependant avoir un peu changé. Selon le média, l'avenir incertain d'Edinson Cavani, en fin de contrat et avec un pied et quatre orteils loin du PSG, et de Mauro Icardi, qui pourrait ne pas rester, aurait poussé la direction parisienne à étudier de nouvelles pistes. Elle voit en Håland un potentiel joueur référence pour les prochaines années, d'autant plus que l'avenir de Kylian Mbappé est lui aussi un peu flou sur le long terme, alors que son contrat expire en 2022 et qu'il n'a toujours pas prolongé. Aux yeux des décideurs parisiens, le buteur du Borussia Dortmund pourrait devenir la star, ou une des stars du moins, du club de la capitale française pour la prochaine décennie. Affaire à suivre donc...