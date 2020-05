Borussia Dortmund : le prix d'Erling Braut Håland est connu

Erling Braut Håland est la sensation de la saison en Europe, après son départ canon à Salzbourg puis la confirmation en Bundesliga avec le Borussia Dortmund (déjà 12 buts en 11 rencontres toutes compétitions confondues). Ce week-end encore, le géant norvégien a frappé fort en ouvrant le score dans le derby de la Ruhr, facilement remporté par les siens (4-0). Et même s'il est arrivé dans son nouveau club il y a moins de six mois, on parle déjà de lui comme l'un des principaux agitateurs des prochains mercatos.

Concrètement, c'est le Real Madrid qui semble le plus chaud sur ce dossier. Le natif de Byrne était d'ailleurs en une des deux principaux quotidiens sportifs de la capitale espagnole ce lundi, avec AS qui affirmait que Pérez rêve de l'aligner aux côtés d'Eden Hazard et de Kylian Mbappé dès l'été 2021. Le média dévoile cet après-midi plus d'informations au sujet du buteur convoité par les Merengues, à commencer par le fait que la fameuse clause libératoire de 75 millions d'euros qui entrerait en rigueur dès le mercato hivernal de la saison prochaine n'existe tout simplement pas.

Håland coûtera bien plus que les 75 millions d'euros annoncés

Le quotidien précise en revanche que le club de Bundesliga a passé un accord avec son agent Mino Raiola pour négocier plus facilement un départ à partir de l'été 2022. Lors de la signature du contrat, les deux parties savaient déjà que le Borussia Dortmund était en quelque sorte un tremplin vers un plus gros club, mais hors de question pour les Allemands de le laisser filer après une ou deux saisons seulement. Les candidats, dont le Real Madrid, sont prévenus. S'ils souhaitent le recruter avant cette date là, il faudra mettre la main à la poche. Bien plus que 75 millions d'euros en tout cas.

Ainsi, AS affirme que pour recruter Håland avant l'été 2022, il faudra mettre un montant supérieur aux 120 millions d'euros sur la table. Une somme conséquente, qui ne risque cependant pas forcément de refroidir les prétendants du joueur. Toujours est-il que dans le cas du Real Madrid, avec l'opération Kylian Mbappé qui devrait être encore plus conséquente, il faudra faire des économies ces prochains mois...