Lecce : Roberto D’Aversa reprend les rênes du club

A la recherche d’un nouvel entraîneur depuis le départ de Marco Baroni, le club de Lecce a décidé de jeter son dévolu sur le tacticien italien Roberto D’Aversa (47 ans) : «L’US Lecce communique que la direction technique de l’équipe a été confiée à l’entraîneur Roberto D’Aversa. L’entraîneur a signé un contrat d’un an, avec une option en cas de maintien. Le staff technique à la disposition de M. D’Aversa comprendra l’entraîneur adjoint Andrea Tarozzi, le collaborateur technique Salvatore Sullo, le collaborateur technique et analyste de match Simone Greco, le préparateur Danilo Massi, le préparateur Giovanni De Luca et l’entraîneur des gardiens Luigi Sassanelli».

Pour rappel, l’entraîneur de 47 ans est resté pendant cinq saisons sur le banc de Parma (168 rencontres dirigées), avant d’être nommé à la tête de la Sampdoria sans grand succès puisqu’il avait été démis de ses fonctions en janvier 2022, seulement quelques mois après son arrivée à Gênes. Il a été mentionné dans différentes rumeurs ces derniers mois et pose donc ses bagages à Lecce, qui a réussi à verrouiller son maintien en Serie A.

