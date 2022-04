PSG : Neymar condamné à rester au club cet été ?

La suite après cette publicité

Conspué et sifflé face aux Girondins de Bordeaux après l'humiliation vécue en terres madrilènes à l'occasion du huitième de finale retour de Ligue des Champions, Neymar (30 ans) a une nouvelle fois été pris pour cible par les supporters parisiens. Une mauvaise habitude que le Brésilien a souvent connu au sein du club de la capitale depuis son arrivée, et ce malgré deux premières saisons relativement convaincantes. Décrié pour son hygiène de vie et critiqué pour un rendement plus qu'irrégulier, l'ancien barcelonais pourrait alors se laisser tenter par un nouveau défi lors du prochain mercato estival.

Pourtant, selon les dernières informations du quotidien L'Equipe, un départ du numéro 10 parisien semble, à l'heure actuelle, quasi impossible. Excepté Newcastle et son actionnaire saoudien, aucun autre club ne paraît, en effet, avoir la surface financière nécessaire pour l'accueillir et il semble assez peu probable que les Magpies fassent rêver le Brésilien pour sa fin de carrière européenne. Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2025 (le joueur disposant d'une année supplémentaire en option), «Ney» devrait donc poursuivre à Paris, un an de plus au moins.