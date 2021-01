Ligue 1 : Lille prend la tête du championnat en battant Dijon !

Très en forme en ce moment, le LOSC accueillait une équipe sur une dynamique totalement opposée : Dijon. C'est simple, en cas de victoire face au DFCO, relégable, les Dogues pouvaient récupérer le trône de la Ligue 1 suite à la déroute du PSG face à Lorient plus tôt dans la journée. Pour ce match, Christophe Galtier devait encore se passer de Yilmaz mais pouvait continuer de s'appuyer sur son redoutable duo David-Yazici, ou sa solide charnière Fonte-Botman. Et les Nordistes ont fait le boulot sur leur pelouse, prenant les trois points avec ce succès 1-0.

La rencontre démarrait plutôt bien pour les Lillois, qui s'emparaient du cuir assez vite. Sereins, ils dominaient les débats et Soumaré (10e) puis Botman (16e) lançaient de premiers avertissements à Anthony Racioppi. De même pour Jonathan Bamba (18e), alors que les Dijonnais étaient clairement impuissants. Ce qui devait arriver arriva, et l'inévitable Yuzuf Yazici allait ouvrir le score peu avant la demi-heure de jeu (29e, 1-0), glissant le ballon au fond des buts vides après une superbe feinte. Son sixième but de la saison.

Une deuxième période bien calme

Les Lillois avaient fait le plus dur et passaient un après-midi plutôt tranquille. Et même si les Bourguignons essayaient de se rebeller au retour des vestiaires, c'était bien trop timide et le LOSC reprenait vite le dessus. Dijon avait de son côté resserré les rangs : résultat, un match encore moins ouvert et sans véritable occasion à se mettre sous la dent.

Le chrono défilait, et ça faisait les affaires de l'écurie du Nord, qui ne prenaient pas plus de risques que ça. Les nombreux changements d'un côté comme de l'autre n'étaient pas particulièrement efficaces, et le score n'a plus bougé. Avec ces trois points, le LOSC prend donc la tête de la Ligue 1 avec deux points d'avance sur l'OL et trois unités de plus que le Paris Saint-Germain. De son côté, Dijon reste bon dix-neuvième.

